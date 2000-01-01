náhledy
Opojná Libre Vanille Couture, EdP, Yves Saint Laurent, cena 3100 Kč / 50 ml
Autor: Yves Saint Laurent
Sběratelská Fame Feline, EdP, Paco Rabanne, cena 4600 Kč / 80 ml
Autor: Douglas
Elegantní Pour Femme, EdP, Michael Kors, cena 2550 Kč / 50 ml
Autor: FAnn
Orientální Just Before, EdP, The House of Oud, cena 5300 Kč / 75 ml
Autor: Fragranza.cz
Sofistikovaná Gold Parfum, Coach, cena 2450 Kč / 50 ml
Autor: Sensualite.cz
Radostná Alto Astral, EdP, Byredo, cena 4250 Kč / 50 ml
Autor: Ingredients-store.com
Hřejivá 9 PM Elixir, EdP, Afnan Perfumes, cena 995 Kč / 100 ml
Autor: Afnan Perfumes
Majestátní Creme Ébene, EdP Intense, Nicolai, cena 5250 Kč / 100 ml
Autor: Myskino.cz
Nejrůznější čichové vjemy na nás útočí ze všech stran, ale nám je to prostě málo a s potěšením přidáváme další: parfémy. Ale nechceme k nim jen přičichnout. Opojeny vůní si je odnášíme domů, aby se staly součástí naší osobnosti. Máte vybrán ten letošní?
Autor: Profimedia.cz