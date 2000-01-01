Lattafa Yara Candy: ovocně sladká vůně s černým rybízem, mandarinkou a jahodami
Autor: Lattafa
Zimaya Tiramisu s’mores: sladká gurmánská vůně, v níž ucítíte i čokoládu, marshmallow, kávu, mandle, vanilku a sušenky, cena 850 Kč/100 ml
Autor: Zimaya
Sister’s Aroma Matcha Tonic. unisex vůně je kombinací pomeranče a dřevitého kadidla, do které se vpíjí aroma matchy, tonka fazolí a šalvěje, EdP, cena 926 Kč/50 ml
Autor: Sisters Aroma
Playboy Golden Era: veganská ambrově květinově dřevitá vůně s kokosovými tóny a akordem slané kůže, v závěru se rozvíjejí ořechově hřejivé pečené tonka boby, EdT, cena 460 Kč/40 ml
Autor: Playboy
Karl Ikonik Absolu: nová vůně značky Karl Lagerfeld pro ženy je smyslná květinově ovocná, dominují jí pivoňka a třešeň, EdP, cena 1749 Kč/60 ml
Autor: Karl Lagerfeld
Jimmy Choo - I want Choo with love: květinově ovocná, pudrová vůně s příchutí malin a mandarinek, vegan, EdP, cena 1249 Kč/40 ml
Autor: Jimmy Choo
Ferragamo Signorina Romantica: ambrově gurmánský parfém má v srdci vůni sušenek anginetti, oblíbené italské sladkosti s vanilkovým krémem a citronovou polevou, EdP, cena 1720 Kč/30 ml
Autor: Ferragamo
Infinita You: nová vůně Oriflame je ovocně květinová, tóny meruňky a pomeranče se v ní otevírají do květinového srdce jasmínu, vonokvětky a ylang-ylangu, EdP, cena 910 Kč/50 ml
Autor: Oriflame
Gin Tonic True Selection Pink: kompozice vůně propojuje čistotu vodních tónů s květinovým buketem a smyslně hlubokým základem, EdP, cena 380 Kč/50 ml
Autor: Gin Tonic
Vanilla Muse Bruno Banani: orientálně ovocná vůně, jejíž základ tvoří akordy vanilkového creme brulée, EdP, cena 499 Kč/30 ml
Autor: Bruno Banani
Versace Dylan Pink Blush: v srdci ukrývá tóny marshmallow, navazující na úvodní tóny bergamotu, jahodového jablka a frézie, EdP, cena 2150 Kč/30 ml
Autor: Versace
Gulf Orchid Musk Mysterious Tahara: srdcem kompozice je elegantní směs bílých květin v kontrastu s příjemným vanilkovým základem, EdP, cena 849 Kč/60 ml
Autor: Hebe.com
Lou de Pre Kashmir Pink: arabská růže spolu se smyslnou vanilkou, pižmem a pivoňkou tvoří srdce této vůně, EdT, cena 499 Kč
Autor: Lou de Pre
Roberto Cavalli Verde Assoluto: dřevitě vanilkově květinová kompozice spojuje mandarinku, gardénii a ambrově dřevité doteky v jedinečnou harmonii, EdP, cena 1165 Kč/30 ml
Autor: Roberto Cavalli