náhledy
Trápí vás větší bříško? Oversize košile je kousek přesně pro vás. Do práce ji noste s úzkou sukní, pro volný čas bude vypadat hezky se stejně vzdušnými kalhotami. Cena 849 Kč
Autor: Zara, Shutterstock
Lněná košile, která skvěle vypadá zastrčená pod kalhotami s vysokým pasem, se báječně hodí i pro chladné letní večery přes šaty nebo upnutý top. Cena 699 Kč
Autor: s. Oliver
Volné kalhoty s gumou u kotníků jsou na léto nutností. Skryjete pod ně veškeré nedostatky v oblasti stehen a zadečku, a navíc budete mít naprostou volnost pohybu. Štíhlé ženy mohou doplnit i oversize košili ve stejném odstínu. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Chcete působit elegantně ale nikoliv usedle? Pak je pro vás jako stvořená prodloužená vesta. Hodí se zejména pro ženy s postavou typu hruška, kterým zakryje zadeček i bříško a dá vyniknout úzké horní polovině těla. Cena 659 Kč
Autor: Reserved
Není pravda, že dámské obleky musí být usedlé. Pokud se chcete řídit módními diktáty, pořiďte si vzdušný barevný komplet. Je úžasně pohodlný. Dobře padnoucí sako poznáte podle toho, jak vám sedí v ramenou. Cena 799 Kč
Autor: Reserved
Pořiďte si pro volný čas stejně volné tričko. Prodloužené rukávy skryjí nedostatky paží a v kombinaci s džínami s nízkým sedem budete působit o několik let mladší. Cena 599 Kč
Autor: Lindex
Volné šaty vypadají skvěle samy o sobě, ovšem přepásané páskem nebo oblečené přes kalhoty působí úchvatně. U podobných modelů je důležité ukázat alespoň kousek kůže – stačí třeba ohrnout rukávy. Cena 799 Kč
Autor: H&M
I když zlaté pravidlo zní, že by se oversize kousky měly kombinovat s upnutými věcmi, pro ženy, které mají míry modelky, to neplatí. Slušet jim bude i kombinace volné sukně a svršku stejného střihu. Cena 599 Kč, 699 Kč
Autor: F&F