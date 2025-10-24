Nenechte se kostkou zahnat do kouta a směle ji zařaďte do svého šatníku. Dobře zvažte, v jaké barevné kombinaci si ji pořídíte, abyste k ní měla dost dalších kousků na kombinování. Pokud budete mít kostku na svrchním oděvu, tedy na kabátě, saku, bundě, silném svetru, pak by se některá barva z kostkovaného vzoru měla opakovat na oblečení nebo na doplňcích. Když se vám podaří opakovat víc barev, tím líp.
Kostka v hlavní roli. Zkuste čtyři outfity, které pozvednou váš podzim
Silné slavné ženy, které měly odvahu a změnily svět
Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale...
Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou
Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny...
Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih
Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?
Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2025
Láska, únava, nebo nároky nejbližších. Jaké budou naše poslední říjnové dny podle hvězd? Blíženci, vy využijete něco z toho, co jste se kdysi naučili a mysleli jste si, že to nebudete nikdy...
Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze
Menopauza. Upřímně řečeno, způsob, jakým se o ní v naší společnosti mluví (nebo spíš nemluví), by mohl leckoho přesvědčit, že je to sprosté slovo nebo něco, za co by se ženy měly stydět, místo aby...
Kostka v hlavní roli. Zkuste čtyři outfity, které pozvednou váš podzim
Hledáte-li nějaký klasický podzimně-zimní vzor, pak je to rozhodně stále velmi oblíbená kostka. Ale s čím ji kombinovat?
Kreatin nakopne po hrozné noci. Seniorům pomáhá udržet svaly, radí Šindelář
Strava, kterou si do těla posíláme, ovlivňuje nejen naši aktuální náladu, ale také energii, koncentraci a imunitu. Vše potřebné do ní ale běžně nedostaneme. Má smysl denně doplňovat proteiny? A proč...
Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše
Střední
50 min
Skvělý oběd pro celou rodinu.
Intimity festival otevírá dveře do světa naplněné intimity
Grand hotel International v Praze ve dnech 14. a 15. listopadu 2025 přivítá ve svých zdech již 2. ročník Intimity festivalu – barvité přehlídky toho nejzajímavějšího ze světa spokojeného sexuální...
Hledáte lásku? Nedejte na rady kamarádek, ale na vlastní intuici!
Nová kniha, převážně pro ženy, ale i muži z ní mohou zjistit, po čem ženy touží, přichází na český knižní trh. Autorka Monika Hašková se v ní věnuje vztahům, hledání toho pravého, zkrátka tomu, jak...
Podzimní líčení je plné barev. Vyzkoušejte ty zemité, ale i modrou
Nadcházející sezona hraje barvami, ale taky klade vyšší nároky na odolnost líčení. Inspirujte se tipy, díky kterým váš make-up vydrží svěží i během chladných dnů.
Jitka dostala ledvinu od bratra. Daroval mi šanci na nový život, říká
Když před sedmnácti lety začalo být Jitce neustále špatně, dlouho netušila, že příčina je vážnější, než si připouštěla. Život jí nakonec zachránil bratr, který jí daroval ledvinu. Přečtěte si další...
Řepné brownies
Střední
90 min
Upečte zdravější variantu tradičních brownies.
Osvěta o metastatické rakovině prsu je stále potřeba
Každý rok si v rámci „růžového října“ po celém světě připomínáme Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Tento den chce upozornit na to, že informovanost o tomto stadiu rakoviny prsu je naprosto...
Když ze třídy vznikne parta: dobré vztahy mezi spolužáky důležité
Ve škole se děti učí nejen věci z učebnic, ale i to, jak spolu vycházet, spolupracovat a řešit různé situace. Vztahy mezi spolužáky mají velký vliv na to, jak se dítě ve škole cítí a s jakou chutí do...
Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih
Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?
Když intimita bolí: proč trápí ženy suchost pochvy a jak ji zvládnout
Suchost pochvy je téma, o kterém ženy často mlčí, přestože trápí každou druhou po 45. roce života. Přináší bolest, nejistotu i obavy z intimity. Přitom jde o přirozený projev hormonálních změn,...