Kostka v hlavní roli. Zkuste čtyři outfity, které pozvednou váš podzim

Hledáte-li nějaký klasický podzimně-zimní vzor, pak je to rozhodně stále velmi oblíbená kostka. Ale s čím ji kombinovat?
Top, cena 549 Kč
Pletený kabátek, cena 899 Kč
Kalhoty, cena 1200 Kč
Kabelka, cena 1899 Kč

Nenechte se kostkou zahnat do kouta a směle ji zařaďte do svého šatníku. Dobře zvažte, v jaké barevné kombinaci si ji pořídíte, abyste k ní měla dost dalších kousků na kombinování. Pokud budete mít kostku na svrchním oděvu, tedy na kabátě, saku, bundě, silném svetru, pak by se některá barva z kostkovaného vzoru měla opakovat na oblečení nebo na doplňcích. Když se vám podaří opakovat víc barev, tím líp.



