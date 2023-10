Najděte své módní já. Máme pár tipů, jak poznat svůj styl

Oblečení, které nosíte, k vašemu okolí nějak promlouvá, to je holý fakt, ať už jste si toho vědoma, nebo ne. Vysílá ostatním sdělení, které jste třeba ani nezamýšlela, a oni na ně nějak reagují. Je tak třeba dobře zvážit, jakou reakci chcete vyvolat. Toužíte po tom, aby vás vnímali jako autoritu, nebo coby bláznivou holku? Tak se podle toho stylizujte!

Štkát nad tím, že vás v práci neberou vážně, když dorazíte v outfitu určeném na doma, nebo soptit, že se za vámi každý otočí, když si vezmete neonové mini šaty, je totiž zbytečné. Módní psychologie zkrátka útočí a vy si musíte uvědomit, jak se cítíte a kdo jste.

Právě podzimní móda je v mnoha ohledech tou nejlepší startovní čárou k tomu, abyste podnikla tuhle změnu a nahlédla do hlubin své duše.

Bude to znít možná trochu povrchně, ale je to tak. Knihy bývají mnohdy posuzovány dle obalu a do dveří jednoduše vstupuje první vaše oblečení a až následně vaše osobnost. Takže pokud jste připravena trochu zariskovat a najít se, můžete začít.

Pro svetrové typy se přímo nabízí sáhnout po nových barevných kombinacích a vymazlených podobách. „Sukňařky“ mají možnost objeví druh sukně, který by jim opravdu padl, a vše doladit topy a bundička-mi, kdežto milovnice košil se mohou zaměřit na moderní materiály a střihy a přijmout je za své. Je to výzva, ale riskovat se musí.