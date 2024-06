Oslavte léto s Collagenózou!

Podpořte hydrataci a pružnost pokožky

Různých druhů kolagenu je na trhu samozřejmě nespočet – a výběr je nepřeberný. Jednou z možností, jak doplnění kolagenu změnit v příjemnou „chvilku pro sebe“, je pak užití doplňku stravy Collagen Drink ANNA BRANDEJS, který – jak již název napovídá – slouží k přípravě nápoje, navíc s mangovou příchutí. A jakou práci tento drink pro vaše tělo odvede? V prvé řadě díky obsahu kyseliny hyaluronové zajistí skutečně vydatnou a intenzivní hydrataci a zjemnění pokožky. Její zpevnění a vyhlazení vrásek pak zvládne doslova mega dávka nejčistšího rybího kolagenu typu I. Ten je díky své formě skvěle vstřebatelný, což znamená, že jeho benefity pokožka využije na maximum. Aby toho nebylo málo, v nápoji neschází ani další bojovníci za revitalizaci pleti, tedy vitamíny C, E a také koenzym Q10. Ti ve vzájemné spolupráci bojují proti předčasnému stárnutí pokožky, přičemž poslední jmenovaný zároveň napomáhá chránit pokožku před škodlivými účinky sluníčka.

Konzumace Collagen Drinku ANNA BRANDEJS je přitom úplná hračka, prášek lze rozpustit jak v teplých, tak i studených tekutinách, takže jej klidně můžete přidat do vody či smoothie apod. Je tu ale i další, ryze letní a příjemná varianta, jak kolagen konzumovat – v podobě letního drinku „Collagenózy“! Jak na něj? Do 1 litru vody stačí vsypat 5 odměrek Collagen Drink ANNA BRANDEJS a důkladně směs (až do plného rozpuštění prášku) promíchat. A pak už je čas na to nejlepší, na smíchání drinku se sladším proseccem, ideálně v poměru 1:1 (do sklenic nejprve lijte prosecco a do něj Collagen drink). Nakonec přidejte led a skvělý „pleťový elixír“, Collagenóza, je na světě!