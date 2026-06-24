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Pusťte slunce do skříně. Oranžová vás nabije energií a upoutá pozornost

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Top (2 ks v balení), cena 399 Kč

Top (2 ks v balení), cena 399 Kč | foto: Bonprix

Kabelka, Tommy Jeans, cena 1329 Kč
Plavky, cena 2199 Kč
Plavky, cena 679 Kč
Letní šaty, cena 2129 Kč
17 fotografií
Hledáme-li barvu optimismu, energie, kreativity a vitality, která létu padne jako ulitá, pak je to rozhodně oranžová.

Jak nosit oranžovou? Na to je jednoduchá odpověď: rozhodně často, hodně a zvesela!

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Ptáte se, s jakými barvami je nejvhodnější ji kombinovat? Zaručeně lehký, svěží a módní outfit vytvoříte z oranžové a bílé, popřípadě krémové či světle béžové.

Klasické je spojení oranžové s kontrastní modrou (popřípadě denim), ale velmi dobře funguje také s černou (spolu tvoří výrazný dramatický look), šedou (velmi elegantní), různými odstíny hnědé, zelené a podobně.

Zapomenout nesmíme na růžovou. Tato kombinace kupodivu opravdu funguje, a to jak oranžové s romantickou světle růžovou, tak i s hot pink.

Vytvořit samozřejmě můžete i jednobarevný outfit: oranž od hlavy až k patě. Úžasně ale vypadá, když do něj pustíte jinobarevné doplňky (boty, kabelku, šátek, šperky, pásek, klobouk a další). Elegantní kombinaci tak vytvoříte zejména s bílou, béžovou, stříbrnou, zlatou.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Kabelka, Tommy Jeans, cena 1329 Kč
Plavky, cena 2199 Kč
Plavky, cena 679 Kč
Letní šaty, cena 2129 Kč
17 fotografií
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