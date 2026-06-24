Jak nosit oranžovou? Na to je jednoduchá odpověď: rozhodně často, hodně a zvesela!
Ptáte se, s jakými barvami je nejvhodnější ji kombinovat? Zaručeně lehký, svěží a módní outfit vytvoříte z oranžové a bílé, popřípadě krémové či světle béžové.
Klasické je spojení oranžové s kontrastní modrou (popřípadě denim), ale velmi dobře funguje také s černou (spolu tvoří výrazný dramatický look), šedou (velmi elegantní), různými odstíny hnědé, zelené a podobně.
Zapomenout nesmíme na růžovou. Tato kombinace kupodivu opravdu funguje, a to jak oranžové s romantickou světle růžovou, tak i s hot pink.
Vytvořit samozřejmě můžete i jednobarevný outfit: oranž od hlavy až k patě. Úžasně ale vypadá, když do něj pustíte jinobarevné doplňky (boty, kabelku, šátek, šperky, pásek, klobouk a další). Elegantní kombinaci tak vytvoříte zejména s bílou, béžovou, stříbrnou, zlatou.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.