Jak dlouho můžu být na slunci bez obav ze spálení?

Obecně platí, že čím vyšší faktor opalovacího produktu zvolíte, tím déle se můžete slunit bez rizika poškození kůže. Například opalovací krém označený OF (ochranný faktor) 30, by měl prodloužit bezpečný pobyt na slunci přibližně 30krát. Ale pozor! Jen jedno namazání nestačí! Aby pokožka byla dostatečně chráněna, doporučuje se každé dvě hodiny vrstvu obnovit. Nová vrstva opalovacího výrobku je třeba i v případě, kdy se vykoupete, otřete ručníkem, výrazně se zpotíte a podobně.

Ochranné přípravky aplikujte 20 až 30 minut před sluněním.



Kdy se rozhodně neopalovat?

Všeobecná pravidlo zní, vyhýbat se slunění v době mezi 11. a 15. hodinou odpoledne, kdy je slunce nejagresivnější. Jenže není přesné. Intenzita UV záření se mění v závislosti na ročním období i místě pobytu. Vždy proto dbejte na kvalitní opalovací ochranu. U moře a na horách, kde je slunce velmi silné, je vhodný produkt s OF 50.



Přes poledne bývá intenzita slunečního záření nejvyšší..

Kolik opalovacího produktu je potřeba?

Pro celé tělo se doporučuje použít množství odpovídající 6 čajovým lžičkám. Důležité je opalovací ochranu správně aplikovat. Lidé totiž často opomíjejí citlivá místa jako jsou uši, nos, nárty, zadní strany kolen, lokty a podobně. I ty se snadno spálí. Spálenina těchto částí je navíc i velmi bolestivá. Další problémovou partií jsou záda. Při jejich natírání požádejte přítele, kamarádku či dceru o pomoc. Speciální důraz byste měli klást na zátylek a bedra.

Pořiďte si tyčinky na rty s velmi vysokým ochranným faktorem. Po každém jídle a drinku rty znovu přetřete.

Jaký je kvalitní opalovací produkt?

V ideálním případě by mléko či olej určené k pobytu na slunci měly obsahovat UVA a UVB ochranu. UVA paprsky prostupují do hlubších vrstev pokožky, mají tak na svědomí předčasné stárnutí a rakovinu kůže. UVB paprsky pronikají do vrchní vrstvy pokožky a mohou způsobit její spálení a poškození DNA.

Na obličej NIKDY nepoužívejte menší ochranný faktor než 30.