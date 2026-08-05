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Slunce versus kolagen. Jak rychle napravit letní škody na naší pleti


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro naši pleť představují horké dny v mnoha ohledech náročné období. Co se v ní pod vlivem vysokých teplot odehrává a jak změny co nejrychleji napravit? Poradí majitelky brněnského studia Beautylab Eva a Amy Vondráčkovy.

Proč je léto pro naši kůži tak velkou zátěží?
Eva: Slunce, teplo, častější dehydratace, pobyt v klimatizovaných místnostech, cestování i nepravidelný režim způsobují, že pleť rychleji ztrácí vodu, pružnost a schopnost regenerace.

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Jak sluneční paprsky ovlivňují kolagen v pokožce?
Amy: Představte si kolagen jako vnitřní opěrnou síť pokožky. Když je kvalitní a pevná, pleť je hladší, vypnutější a jasnější. V létě je ale tato síť pod větším tlakem. Sluneční záření totiž urychluje rozpad kolagenu a pokožka musí věnovat více energie vlastní regeneraci místo jeho tvorbě.

Co všechno můžeme dávat za vinu právě UV záření?
Amy: UV záření je jedním z hlavních důvodů předčasného stárnutí pleti způsobeného sluncem. Nejde však jen o důsledky spálení. UVA paprsky pronikají do hlubších vrstev kůže, kde urychlují rozpad kolagenu a elastinu a celkově zhoršují kvalitu mezibuněčné hmoty. Pokožka pak může působit unaveněji a ochableji a rychleji se na ní tvoří jemné linky.

Dá se rozpadu kolagenu nějak zamezit?
Eva: Základ je aplikace SPF. Nezapomínejte ale taky na dostatečnou hydrataci a kvalitní spánek. Omezte pobyt na přímém slunci v poledních hodinách a noste klobouk i sluneční brýle. Důležitá je i podpora a obnova kožní bariéry. Používejte jemnou, hydratační a zklidňující péči a vyhýbejte se agresivním zákrokům.

Které letní návyky nám v tomto ohledu naopak škodí?
Eva: Dlouhé opalování, spálení pokožky, nedostatek vody, alkohol, kouření, málo spánku a agresivní exfoliace. Pleť je pak oslabená a hůř se regeneruje.

Může rozpad kolagenu zapříčinit ochabování kontur, ztrátu jasu nebo urychlovat vznik vrásek?
Amy: Může. Samozřejmě se nestane, že po jednom týdnu u moře výrazně zestárnete, ale pokožka vám velmi rychle ukáže, že je přetížená. Může být sušší, mdlá, méně pružná, zvýrazní se jemné linky i pigmentace. U někoho se první změny projeví už po několika dnech dehydratace a slunění. Hlubší změny v kvalitě kolagenu se ale kumulují postupně.
Eva: Nejdůležitější je proto prevence. Neřešte pleť až ve chvíli, kdy je viditelně poškozená, ale myslete na správnou péči předem.

Jak můžeme po létě podpořit tvorbu kolagenu a napravit škody způsobené pobytem na slunci?
Eva: V tomto období je ideální čas na regeneraci a stimulaci tvorby pleti vlastního kolagenu. My pracujeme s neinvazivními technologiemi, které pokožku podporují bez dlouhé rekonvalescence.
Amy: Jednou z našich hlavních procedur je Sofwave – neinvazivní lifting pomocí ultrazvukové technologie. Působí v dermis, kde cíleně zahřívá tkáň a tím spouští přirozenou regenerační odpověď pokožky. Výsledkem je postupná novotvorba kolagenu, elastinu a zlepšení pevnosti pleti.

Eva: Skvělých výsledků dosahujeme v kombinaci s Icoone Laserem, který pomáhá stimulovat tkáně, podporuje mikrocirkulaci, lymfatický systém a kvalitu pokožky, takže je vhodný například na pleť, která působí unaveně. LED terapie je zase vhodná ke zklidnění, regeneraci a podpoře kožní bariéry.
Amy: Věříme, že moderní technologie můžou podpořit přirozené procesy pokožky velmi efektivně a zároveň šetrně.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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