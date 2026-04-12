Kdy je ten správný moment začít uvažovat o neinvazivním liftingu?
Nejlépe ve chvíli, kdy začnete pozorovat první známky únavy pleti – ochabování, ztrátu pružnosti a povolování kontur obličeje i krku. Obvykle k tomu dochází mezi pětatřicátým a pětačtyřicátým rokem; u žen s výraznou rodinnou dispozicí ale klidně už po třicítce. Toto období je pro různé formy neinvazivního ošetření ideální, neboť fungují především jako prevence: oddalují i zpomalují stárnutí a prodlužují potřebu chirurgického řešení.
Jaké hlavní metody dnes v oblasti neinvazivního liftingu existují a v čem se liší?
V současnosti jsou nejefektivnější a nejvíce využívané přístrojové technologie, zejména mikrofokusovaný vysokovýkonný ultrazvuk – přístroj Ulthera PRIME. Ten působí cíleně až v nejhlubších vrstvách kůže, podkoží i svalově-vazivové tkáni, ke které se lze jinak dostat až při chirurgickém zákroku. Další možností jsou rejuvenační lasery, které ovlivňují vazivo. Každá metoda přitom proniká do jiné hloubky a vrstvy kůže, má různou intenzitu i dobu nástupu účinku.
Jak se liší efekt u klientky kolem pětatřiceti let oproti ženám ve věku pětačtyřiceti či pětapadesáti let?
V mladším věku, kdy je lepší regenerační schopnost, je efekt preventivní, velmi přirozený a déle vydrží. Kolem pětačtyřicátého roku se zaměřujeme na projasnění, zpomalení stárnutí a povolování zejména v oblasti dolní čelisti. Po pětapadesátém roce jde především o zlepšení pevnosti a elasticity, kvality a osvěžení pleti. Pokud vás však už trápí větší nadbytek kůže, nemůžete očekávat výsledek srovnatelný s chirurgickým liftingem.
Které partie obličeje reagují na neinvazivní lifting nejlépe – a kde jsou naopak výsledky omezené?
Obecně platí, že lépe reaguje oblast tváří a dolní poloviny obličeje, kde lze vylepšit kontury a linii čelisti a podbradku. Kromě toho je možné lehce pozvednout čelo v oblasti obočí. Omezenější výsledek bývá při úbytku objemu a viditelně povolené kůži, u hlubokých nosoretních a bradoretních rýh. V těchto případech je třeba kombinovat více typů ošetření. Liftingové metody jsou sice brány jako základ, ale právě díky nim mají další typy zákroků výraznější efekt a déle vydrží.
Jak poznat, že už neinvazivní metody nestačí a je třeba zvažovat jiný typ zákroku?
Pokud je patrný výrazný pokles tkání, nadbytek kůže a téměř neviditelné kontury, mají tyhle metody spíš podpůrný efekt. Doporučuju je klientkám, které se obávají chirurgického liftingu či ho z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou podstoupit. Jinak má v těchto případech plastická chirurgie svoje nezastupitelné místo a neinvazivní či miniinvazivní metody se zaměřují hlavně na kvalitu a strukturu pleti a taky prodlužují dobu trvání efektu chirurgických zákroků.
Je třeba pleti po neinvazivních metodách věnovat nějakou speciální péči?
Určitě se vyhýbejte sauně, intenzivnímu cvičení, kosmetickému ošetření a masážím. Výborná je kombinace s biostimulačními soft lasery, které urychlují hojení a umocňují efekt ošetření. Následná péče je vždy nutná pro udržení výsledků. Vhodnost jednotlivých přípravků pak záleží na typu výkonu. Mám ráda americkou značku SkinCeuticals, která nabízí výrobky vyvinuté lékaři pro urychlení hojení, regeneraci a kombinaci se specializovanými medicínskými zákroky.
Samozřejmě nikdy nezapomínejte na ochranu před slunečním zářením, hydrataci a používání cílených dermatokosmetických sér a přípravků podporujících tvorbu kolagenu a podobně. Klíčová je taky pravidelnost péče, zdravý životní styl a udržovací ošetření.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.