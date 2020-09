Říká se: „Neposuzuj knihu podle obálky.“ Jinými slovy, nehodnoť člověka jen podle vzhledu. Zatímco my Středoevropané se tohohle rčení držíme, Číňané na svůj první dojem dají okamžitě. Podle nich se totiž dá z obličeje vyčíst osobnost člověka. Co všechno o vás prozradí třeba tvar obočí?

Kulaté

Oblý tvar je znakem laskavosti. Člověk, který ho nosí, má srdce na dlani. Bývá přemýšlivý, vstřícný, empatický. Ale někdy i na vlastní úkor! Pokud je to váš případ, dejte pozor při rozhodování. Máte sklon dávat přednost blahu ostatních před tím svým. Trocha sobeckosti vám neuškodí!

Rovné

Skoro se zdá, jako by tohle obočí narýsovala příroda podle pravítka. Je rovné, úsporné a matematicky přesné. To je váš případ: praktičnost a racionálnost. Víte, co se smí a nesmí, nad ničím dlouho nedumáte. Toužíte po kariéře, dokonalé rodině a dostatku peněz. Jenže ne vše v životě je praktické. Třeba vztahy v rodině potřebují alespoň trochu lásky a emocí. Zkuste občas obejmout své blízké a lépe jim naslouchat.

Vysoce klenuté

Číňané tomuhle typu obočí říkají královské. Pokud ho máte také, jste nejspíš člověk s vytříbeným vkusem. Milujete krásné věci, jste perfekcionisté. Někdy to je ale na škodu. Vaše touha po dokonalosti vás stojí spoustu času i nervů. Hlavně, když se kritizujete za přehmaty, kterých jste se dopustili. Ale nikdo přece není dokonalý.

Do špičky

Je to, jako když zlomíte klacík. Podle čínské nauky ho mají velmi impulzivní lidé, kteří se rozhodují rychle. Jste také taková? Rychlost, s jakou mluvíte a jednáte, je pro vás typická. Žádné dlouhé dumání, berete život jako loterii. Hop, nebo trop.

Výrazně silné

V dnešní době je tenhle typ obočí trendy. Podle Číňanů ukazuje na člověka, který je sebevědomý, houževnatý a moc dobře ví, co chce. Tenhle odvážný „běžec životem“ se nenechá jen tak něčím zastrašit. Překážky bere sportovně, a když je třeba, nebojí se ani konfliktů. Někdy může působit až arogantně, to ale neřeší.

Tenké jako niť

Někoho příroda obdaří méně, někoho více. Týká se to i hustoty obočí. Pokud patříte mezi ty „chudší”, nezoufejte. Tito lidé jsou prý velmi hodní a laskaví, ale moc si nevěří. Zkuste si tedy více věřit. Sepište si seznam svých úspěchů a uvidíte, že jste toho v životě nedokázala vůbec málo.