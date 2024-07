Snadné a efektivní. S obličejovou gymnastikou a masáží zkrásníte

Skvělá věc! A je úplně jedno, kolik je vám let nebo jaký máte typ pleti. Obličejová gymnastika totiž nevyžaduje žádné speciální vybavení, chce to jen váš čas a chuť něco dělat pravidelně, aby to opravdu fungovalo.

Kdo to dokáže, získá bez drahých procedur a zázračných elixírů hned několik benefitů.

Pleť bude vypadat mladší, vypnou se kontury tváře, zlepší se elasticita pokožky a dojde k redukci vrásek. To vše bez invazivních zákroků.

Pro nováčky Začít lze kdykoliv a kdekoliv, i když ideální to bude na klidném místečku a se zrcadlem.

Cvičte každý den, třeba si pro začátek vyberte jen několik málo prvků, které si dobře osvojíte.

Každý cvik zopakujte aspoň desetkrát.

Povadlá pusa

Zatuhlé svalstvo kolem rtů rozpumpuje, když se usmějete a položíte prsty na obě strany rtů. Silou pak táhnete nahoru až téměř k uším a opět uvolníte.

Unavené oči

Pokuste se oči co nejvíc otevřít, přímo vykulit. Držte a uvolňujte. Máte-li povolená víčka, současně napínejte prsty oční okolí tak, jak to vidíte na fotografii.

Spadlé koutky

Rty je třeba vsunout mezi zuby a koutky úst táhnout nahoru. Opět držíte a povolujete. Též si lze pomoci prsty, vrásky kolem rtů nebudou mít šanci.

Dvojitá brada

Bradu lehce předsuňte s tím, že horní ret jde nahoru. Svaly na krku se napnou, potom uvolněte do „o“.