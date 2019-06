Námořnický styl charakterizuje kombinace barev červené, modré a bílé. Mezi vzory pak vévodí vodorovné pruhy, kotvy či siluety racků. Častým detailem jsou prvky jako masivní zlaté knoflíčky, dvouřadá saka v pánském provedení a bermudy vycházející opět ze šatníku mužů. Ač by se mohlo zprvu zdát, že jednotlivé kousky nejsou ryze ženské, nebudou dodávat dostatečný šarm, opak je pravdou. Jde o atraktivní spojení kousků, které i přes svou nápaditost působí jemným minimalistickým dojmem. Právě z toho důvodu je tento styl lichotivý a slušet bude dámám dvacetiletým i padesát plus. Mimo to se hodí nejen pro volné chvíle, ale také do práce.

Základem by mělo být v první řadě vodorovně pruhované tričko. Je jedno, jestli sáhnete po modré či červené variantě, obě volby jsou správné. Následně už záleží na vás, zdali se budete cítit lépe v krásné kolové sukni midi délky, bílých šortkách či plátěných kalhotách. Pokud se necítíte na mladistvou bílou barvu, pořiďte si trendy paperbag kalhoty s vysokým pasem, se zavazováním v pase v tmavě modrém odstínu. Dámy preferující business módu mohou zahrnout pruhovaný top pod sako a doplnit outfit o pouzdrovou sukni s vysokým pasem.



Módní tip: Pruhovaná trička se nikdy neztratí. Klidně je ve velkém zahrňte do svého šatníku. Vypadají skvěle nejen v námořnickém podání, ale také například s džínovinou. Jejich obrovské plus tkví právě ve snadné kombinaci stylů a barev.

Námořnický styl podtrhují i doplňky. Jde o moderní kabelky z přírodních materiálů či plátěné pruhované tašky. Samozřejmě sáhnout můžete i po barevné variantě. Zajímavým detailem se stanou šperky s přívěskem kotvy. Mezi obutím dominují lehké espadrilky, elegantní mokasíny, pohodlné sandálky na platformě či ležérní pantofle. Důležité je, aby se na nich objevoval alespoň jeden ze symbolů marina looku.