Kdo by na konci 13. století tušil, že se obyčejný knoflík jednou stane absolutním trendem. Právě tehdy se totiž objevily kulaté prvky s dírkami sloužící k odívání. Dnes už knoflíky neplni pouze praktickou funkci, staly se prvkem vysoce zdobným. Návrháři je hojně zahrnují na svá díla. Jsou totiž do nich blázni, stejně jako my.