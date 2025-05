Objevte svůj osobní styl s Veronikou Slaninovou

Uskuteční se tuto neděli 18. května 2025 od 13:00 do 20:00 v kouzelných prostorách zámku Chateau St. Havel v Praze. Čeká vás nejen spousta praktických módních rad a inspirace, ale také osobní vedení i zážitky, které vás posílí a inspirují k vlastní proměně. A zároveň zažijete jedinečnou atmosféru, která vás přenese do světa elegance, ženské energie a krásy.

„Potkávám ženy, dámy i slečny, které se potýkají se stejným problémem – při vkročení do nákupního centra jsou zcela ztracené. Právě proto přicházím s uceleným workshopem, který ukáže, čím přesně se řídit, jak nakupovat a co bude sedět právě VÁM,“ vysvětluje Veronika Slaninová, která vás provede světem osobního stylu – poradí, jak objevovat, nakupovat a budovat vlastní šatník, jak se vyznat v barvách, materiálech a střizích, které opravdu sedí. Veronika už několik let ve své práci propojuje cit pro detail, psychologii oblékání a lidský přístup. Své klienty podporuje v tom, aby si dovolili zazářit – v běžném životě i ve vlastních očích. A protože Veronika věří v sílu ženské podpory a týmovou inspiraci, přizvala na workshop další profesionálky, které celý zážitek posunou na ještě vyšší úroveň – od zkušené vizážistky přes módní charitativní bazar, luxusní značku šperků, až po fotografku, která zachytí vaši proměnu v tom nejlepším světle.

Zkušená vizážistka Hana Hradecká vám krok za krokem ukáže, jak zvýraznit své přednosti pomocí jemného a přirozeného make-upu, který podtrhne vaši krásu a sebevědomí, navíc ho už pak zvládnete vždy doma a budete se cítit skvěle za každé situace! Součástí dne bude i charitativní bazar stylového oblečení z Charity Shopu – zamilujete si nejen nové módní kousky, ale i dobrý pocit z podpory maminek samoživitelek. Značka Silver Cat představí elegantní šperky, které si můžete rovnou vyzkoušet a pořídit. Profesionální fotografka Petra Škarýdová zachytí váš nový styl – s úsměvem, grácií a v krásném zámeckém prostředí. A protože k dokonalému dni patří i skvělý gastronomický zážitek, těšit se můžete na vyhlášený catering z kuchyně Chateau St. Havel. Vstupenky na workshop jsou k dispozici na e-shopu Chateau St. Havel za 2 500 Kč. Počet míst je omezený – proto doporučujeme rezervaci co nejdříve.

Více se dozvíte ZDE!

Styl je síla, kterou máte každý den na sobě. Přijďte objevit, jak ji využít naplno!