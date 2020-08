“Někdy potřebujeme trochu zábavy a originality v našem dalším kroku. V robustních teniskách budete na párty i ve městě vypadat dokonale. Model ECCO CHUNKY je extrémně lehký a osloví celou řadu žen, které se nebojí zaujmout svou obuví.”

Kirsten Orr, ECCO Category Management





VŠESTRANNÉ CHUNKY SNEAKERS

Model ECCO CHUNKY je vyroben za pomoci inovativních technologií a prémiové usně a posouvá trend na novou úroveň, staví na reputaci značky v oblasti sportovního stylu a ukazuje, že i tenisky mohou být stylové a pohodlné.

Tenisky ECCO CHUNKY kombinují inovaci a street styl a osloví mladé ženy, které se nebojí nechat za sebe promluvit jejich tenisky. Očekávejte od tohoto modelu více než jen designový vzhled, ale hlavně pohodlí.

PŘEKVAPIVĚ LEHKÉ

I přes robustnější siluetu jsou tenisky ECCO CHUNKY překvapivě lehké. Podešev vyrobena pomocí inovativní technologie ECCO FLUIDFORM ™ Direct Comfort, která poskytuje vyváženou rovnováhu mezi tlumením a odrazem. Zatímco FLUIDFORM ™ zachovává anatomický komfortní profil chodidla, vytváří také trvanlivé spojení mezi podešví a svrškem bez lepení či šití.

PRÉMIOVÁ USEŇ

Nejmodernější usně, které jsou vyráběny v našich vlastních koželužnách ECCO, zajistí dokonalý vzhled a kvalitu kolekce ECCO CHUNKY s rafinovaným ženským designem a pohodlím.

DRESS UP NEBO DRESS DOWN – PRO KAŽDÝ STYL

Díky nadčasovému designu si tenisky ECCO CHUNKY obujete ke každému outfitu, ať už k šatům nebo do města k džínům. Skvěle se budou hodit jako obuv do práce, díky celodennímu pohodlí se do nich ihned zamilujete.

Navštivte ECCO.com nebo naše prodejny a objevte dokonalé tenisky ECCO CHUNKY.