Právě na toto myslela, když vytvářela pro značku Gabriella Salvete limitovanou kolekci dekorativní kosmetiky Petra NUDE a dodává: „Jsem přesvědčená, že každá žena je krásná svým jedinečným způsobem. Paleta přirozených „nude“ barev jí pomůže její půvab zdůraznit. Nejde totiž zdaleka jen o kosmetiku, ale o pocit, že jsem sama sebou. Cítím se skvěle ve své vlastní kůži, prostě vím, co chci a co mi sluší.“ A statisíce followerů Petry (a zdaleka nejen jich) už se nemůžou dočkat, až si kolekci koupí.

Jako první česká influencerka uvádíte na trh svou vlastní kolekci kosmetiky, která je právě teď k dostání v široké distribuční síti v drogeriích i online. Jak se vám to podařilo?

Myslím si, že za tím stojí nejen nepřetržitá mnohaletá práce a zkušenosti, ale také trochu štěstí. A v neposlední řade přízeň fanoušků, kterým vděčím za vše, co jsem s jejich pomocí mohla vybudovat. Zapomenout nesmím ani na tým GS, který se pro tuto kolekci nadchl a společně jsme do toho dali všechno. Věřím, že se nám podařilo vytvořit něco unikátního, co na českém trhu chybělo.

Jak vznikla vaše spolupráce se značkou Gabriella Salvete?

Pan majitel mne vloni začátkem roku kontaktoval s nabídkou spolupráce, která se zprvu týkala spíše stávajících produktů. Oba jsme se však shodli, že značka GS je naše srdcovka, ostatně já si tužky a rtěnky kupovala už v polovině devadesátých let, kdy jsem se jako teenager začínala líčit a experimentovat s kosmetikou. A tak vzešel nápad a nabídka spolupráci rozvinout a vytvořit speciální limitovanou kolekci. Z toho jsem byla samozřejmě naprosto nadšená a hned se s vervou pustila do práce.

Proč jste si zvolila pro svou kolekci právě téma „nahého“ líčení?

Neutrální tóny a „nahý“ look sluší úplně všem a je to naprostý základ pro každého, kdo se líčí. Tyto odstíny dokážou podtrhnout přirozenou krásu a zároveň korigovat případné nedostatky. Lze s nimi vytvořit jak zcela přirozené líčení, tak docílit dramatičtějšího looku. Navíc kolekce má 3 řady, tedy každý si vybere dle své preference a tónu pleti.

Jak jste se na přípravě kolekce podílela? Co bylo pro vás nejdůležitější?

Hlavní myšlenku, vytvořit celistvé řady tak, aby byly pro zákaznice intuitivní na používání, jsem měla v hlavě už nějakou dobu. Jsem ráda, že se v Gabrielle nápad líbil a když mne oslovili ke spolupráci, nebylo pochyb, že právě tento koncept zrealizujeme. Nejdůležitější byl přesný výběr dokonalých nude odstínů a textury produktů. Společně jsme však prošli bok po boku celým procesem přípravy kolekce. Navíc většina produktů je veganských a samozřejmě cruelty free. Jen tekuté rtěnky obsahují včelí vosk, který jim ale propůjčuje jejich fantastické ikonické složení, takže ty vegan nejsou.

Z jakých vlastních zkušeností s kosmetikou a obzvlášť tou nude jste vycházela?

Vzhledem k mému koníčku a povolání, prošly mi pod rukama doslova tisíce produktů. Věděla jsem tedy přesně, jak by kolekce měla vypadat a jaké odstíny by měla obsahovat. Snažila jsem se vytvořit to opravdu nejlepší.

Proč je kolekce rozdělená do tří barevných řad? Čím jste se při její tvorbě nechala inspirovat?

Kolekce obsahuje neutrální béžovou řadu, růžovou nude řadu a zemitou zlatavě bronzovou řadu. Chtěla jsem, aby si každý mohl vybrat to, co mu nejvíce sedí a má nejraději a lehce s produkty vytvořil efektní líčení. Kolekce díky tomu pokrývá všechny barevné typy a podtóny pleti. Inspiraci čerpám všude kolem sebe. Béžová řada Pillow talk je inspirována jemnými tóny saténu a perel. Pro růžovou řadu Slip dress jsou hlavní předlohou jednoduché pudrově růžové košilkové šaty. A zemitou řadu Nude heels reprezentují klasické tělové lodičky.

Jak si mají zákaznice vybrat tu správnou barevnou řadu, která jim bude nejvíc slušet?

Výběr je vlastně zcela intuitivní. Pillow talk je řada neutrální, Slip dress se studeným podtónem a Nude heels s teplým podtónem. Zákaznice si tedy mohou vybrat jednak dle svého tónu pleti, ale samozřejmě i dle své barevné preference. Rozdělení určitě není dogmatické, pouze by mělo zákaznice navést, pokud si neví rady. S těmito sladěnými looky prostě nemohou šlápnout vedle. Nejdůležitější ale je, aby si vybraly to, v čem se samy cítí nejlépe.

V kolekci jsou kromě černých i tmavě hnědé linky na oči a řasenky, proč?

Černá linka a řasenka jsou evergreenem a hodí se ke každému líčení, ale najít linku a řasenku v lichotivém hnědém odstínu, to bývá problém. Přitom hnědá vypadá fantasticky, je jemnější a lichotí úplně všem. Měla jsem tedy jasno, že je kolekce musí obsahovat.

Kde najdu návod, jak se s kolekcí líčit?

Návody a ukázky líčení najdete nejen na mých platformách (Youtube, Instagram, TikTok) Petralovelyhair, ale také na stránkách a platformách Gabriella Salvete. A určitě se podívejte na stránku PetraNude - tam najdete představení celé kolekce i looků, které z ní můžete vytvořit.

Dá se tato nude kolekce kombinovat i s výraznějšími barvami z jiných kolekcí Gabriella Salvete?

Samozřejmě! Nebojme se kreativity, neutrální tóny výborně doplní i barevnější líčení nebo se dají jednotlivé řady kombinovat mezi sebou. Využití je velmi variabilní.

Jakou radu byste dala ženám, které si kolekci koupí?

Já bych si především přála, aby jim kolekce udělala radost a aby si užily chvilky, které líčením stráví. Zvláště v dnešní nejisté době, je důležité starat se o svou pohodu. Já tomu říkám „terapie makeupem“, sednout si, udělat si dobrou kávu, pustit příjemnou hudbu, nebo podcast a lichotivě se nalíčit. Taková chvilka vás kdykoliv příjemně naladí nebo odstartuje úspěšný den. Dopřejme si trochu péče samy o sebe a starejme se o sebe s láskou. Chtěla bych, aby na sebe ženy více myslely a aby se ve své kůži cítily skvěle a sebevědomě. O tom především tato kolekce je.