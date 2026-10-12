Nový pohled na péči o vlasy

Tato životní etapa bývá intenzivní. Budování kariéry, péče o děti, nedostatek spánku, stres i hormonální proměny se mohou projevit také na kvalitě vlasů. Tyto změny nás někdy zaskočí víc, než bychom čekaly. Vlasy totiž nejsou jen otázkou vzhledu. Jsou součástí naší identity, sebevědomí i pocitu, že se samy se sebou cítíme dobře.
KDYŽ OBLÍBENÁ PÉČE PŘESTANE STAČIT
První reakcí bývá nový šampon, intenzivnější maska nebo další sérum. Kosmetická péče má v naší rutině důležité místo, ale soustředí se především na vlasy, které už vyrostly. Nový vlas přitom vzniká ve vlasovém folikulu pod pokožkou. Komplexní přístup proto vedle péče zvenčí myslí také na výživu zevnitř. Právě z této myšlenky vychází hair.essentials byAnne.li®. Prémiový doplněk stravy vyrobený v Norsku a vytvořený pro každodenní péči o vlasy zevnitř. Jeho skandinávská receptura kombinuje 12 pečlivě vybraných složek, například biotin, zinek, selen, L-cystein, křemík, extrakt z přesličky, vitaminy C a E nebo BioPerine®. Základem není jedna „trendy“ ingredience, ale jejich promyšlená kombinace.
MÉNĚ PRODUKTŮ, VÍCE PRAVIDELNOSTI
Za značkou byAnne.li stojí norská podnikatelka Kari-Anne Lien Karlsen, která se více než 30 let pohybuje v oblasti výživy, beauty a wellness. „Nechtěla jsem vytvořit značku, která ženám říká, že musejí vypadat mladší. Chtěla jsem značku, která respektuje, že se ženské tělo během života mění,“ vysvětluje. Její přístup vychází ze skandinávské filozofie less, but better. Žádný komplikovaný režim ani nekonečná řada produktů. Dvě kapsle hair.essentials byAnne.li® se mohou stát stejně přirozenou součástí rána jako snídaně nebo první šálek kávy. „Beauty pro mě není o dokonalosti ani o snaze vrátit čas. Je o tom cítit se dobře sama se sebou a dát svému tělu péči, kterou si zaslouží,“ uzavírá Kari- Anne. Po pětatřicítce se nemusíme vracet ke svému mladšímu já. Můžeme lépe pečovat o sebe i své vlasy takové, jaké jsou právě teď.
SKANDINÁVSKÁ PÉČE O VLASY PODLOŽENÁ VĚDOU
hair.essentials byAnne.li® propojuje skandinávský minimalismus, moderní vědecké poznatky a 12 pečlivě vybraných složek v každodenním rituálu péče o vlasy zevnitř.
Scandinavian beauty from within. Backed by science.
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