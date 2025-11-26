Novinka inspirovaná Japonskem

Díky pečlivě zvolenému poměru včelího vosku, kakaového másla, kokosového oleje a esenciálních olejů pokožku rukou hloubkově vyživují, chrání a provoní. Nejsou lepivé, zanechají kůži hladkou a měkkou a jejich účinek pocítíte na rukou i hodiny po aplikaci. Navíc jsou uložené v praktické kovové krabičce. Některé jsou ideální pro suchou a popraskanou pokožku, jiné pro normální pokožku a jeden hypoalergenní je vhodný pro ekzematiky pro zklidnění pokožky.
Více o tuhých krémech na ruce 👉 ZDE
K sedmi dostupným variantám se nyní přidává osmá – novinka Tuhý krém na ruce Hiyori!
Japonský cypřiš Hinoki – pomeranč – geranium – levandule – jasmín – cedr
Hiyori v japonštině znamená dokonalý den na vycházku, a právě to inspirovalo vznik této vůně. Evokuje tiché procházky pod cypřiši v Japonsku, které jsou známé pro svou hřejivou, meditativní vůni. Hiyori je tak ódou na umění klidu. Jemnou decentní vůni s dřevitými podtóny si můžete vychutnat pokaždé, když otevřete exkluzivní fialovou kovovou krabičku.
Ručně vyráběný tuhý krém na ruce Hiyori s vůní japonského esenciálního oleje z dřeva hinoki vyživuje, zklidňuje, regeneruje a provoní. Je vhodný pro normální pokožku.
Více o tuhém krému Hiyori 👉 ZDE
Cena 399 Kč