Nové Vitaminové sérum od české značky Ryor

Sílu přírody Ryor spojil s vědeckým přístupem a vyvinul sérum, které je nabité aktivními látkami od první do poslední kapky, pleť vyživuje a zároveň ji chrání před různými negativními vlivy vnějšího prostředí.

Toto sérum ocení každý, kdo žije aktivním životem a hledá kvalitní a dostupnou péči s anti-pollution efektem, která pleť ochrání před škodlivými vlivy a zároveň ji bude vyživovat, rozjasňovat a hydratovat. Při pravidelném používání séra bude navíc pokožka jemnější a pružnější.

A jak to všechno zvládne? Můžou za to vitaminy A, C a E které pleť rozjasní a chrání ji před volnými radikály. Dále sérum obsahuje kyselinu hyaluronovou a to ve dvou formách – nízko a vysokomolekulární. Díky tomu je pleť okamžitě až o 41% hydratovanější, redukuje vrásky až o 43%, zlepšuje ochrannou fuknci pleti a pečuje o kožní mikrobiom. A víte odkud tuto vysoce kvalitní kyselinu hyaluronovu Ryor nakupuje? Od předního světového producenta – české firmy Contipro z Ústí nad Orlicí. Co je naopak zahraniční skvost je extrakt z pupenů černého rybízu z Francie, který pleti dodá energii a aktivně v ní podporuje tvorbu kolagenu, pokožka je pružnější a působí svěže. Extrakt je navíc skvělý antioxidant a účinně pleť chrání před škodlivým modrým světlem, které na nás denně působí z obrazovek a mobilních telefonů.

Sérum je bez parfemace, vhodné pro všechny, kteří dávají přednost jemné péči bez výrazné vůně.

A jak sérum používat? Obecně se séra doporučují zařadit do večerní péče o pleť, ale nic s ním nezkazíte ani při ranní péči. Důležité je sérum nanášet na vyčištěnou pleť, aby aktivní látky mohli proniknout hluboko do pokožky. Po séru můžete použít váš oblíbený krém, případně SPF ochranu.