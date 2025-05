Nová služba Salony od Notina přináší krásu na pár kliknutí.

Služba Salony od Notina umožňuje rezervovat kadeřníka, manikúru, kosmetiku nebo masáž pohodlně online, a to přímo přes web nebo mobilní appku. Nová služba navazuje na dlouholetou důvěru, kterou Notino buduje jako největší evropský online prodejce produktů pro krásu a zdraví. Spojením profesionální péče a oblíbených značek vzniká místo, kde se pohodlí propojuje s inspirací.

Služba umožňuje jednoduchou a rychlou rezervaci profesionální péče kdykoli a odkudkoli. Stačí na webu nebo v appce zadat, jakou službu hledáte a během okamžiku získáte přehled ověřených salonů ve vašem okolí včetně fotografií, recenzí, cen i délky služeb. Pak už si jen zvolíte přesně to, co vám vyhovuje, a během několika kliknutí si zarezervujete svůj termín ve vybraném salonu.

Pokud si službu zarezervujete prostřednictvím mobilní appky Notino, získáte jako bonus 20 % slevu na celý nákup v appce Notino. Nabídka platí pro rezervace vytvořené od 31.3. do 29.6.2025 a uskutečněné do 31.8.2025. Navíc pokud při rezervaci služby v salonu přes web nebo appku zadáte do poznámky slovo „dovolená“, automaticky se zařadíte do soutěže o dovolenou snů v hodnotě 50 000 Kč. Rezervace musí být uskutečněná do 31.5.2025. Pravidla soutěže najdete zde.

Se službou Salony se chvíle pro sebe mění v snadno dostupný zážitek, který si můžete kdykoliv jednoduše dopřát. Ať už plánujete rychlou úpravu účesu, relaxační masáž nebo beauty den pro sebe, Salony vám pomohou rychle a pohodlně proměnit váš plán ve skutečnost.