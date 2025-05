Někdy je potřeba tělu trochu pomoct. Příjemně ho naladit na noční klid, opečovat a zajistit, aby zatímco vy pokojně spíte, mohlo konat zázraky.

Začněte tím, že si po večerní sprše vyberete noční úbor. Možná teď namítnete, že se po americku raději sprchujete ráno nebo je vám sprcha cizí a preferujete vanu.

Jistě, jistě, jsou to vaše rituály, ale obecně platí, že taková chvilka vodní očisty dovede zklidnit, smyje všechen prach, pot, stres i špatnou náladu a připraví na noc.

Dokonce se často hovoří o tom, že se po večerní sprše i rychleji usíná. Takže jste čisťouncí, s pokožkou celého těla adekvátně hydratovanou oblíbeným tělovým mlékem a jdete si pro to své pyžamko či košilku.

Modely do hajan

A co teď vede mezi postelovými trendy? Určitě pohodlí, špetka elegance a nezbytná porce romantiky. Jestli potřebujete cítit chladivý dotek saténu či hedvábí, budou šik dvoudílná pyžama v pastelových barvách tou správnou volbou pro vás. Klasický střih lze oživit i něčím divočejším, co třeba zvířecími vzory? Anebo dáváte přednost spíš tradiční košilce?

Ať už jste tedy v pyžamovém či košilkovém týmu, zajímat by vás měly hlavně materiály, ve kterých může vaše pokožka dýchat a vás nebude nic omezovat v pohybu. Viskóza, bavlna, elastan, to je přesně ono a pak už je jedno, zda zvolíte romantické volány a květinové vzory či oversized úbor ve stylu seriálu Křeček v noční košili.

Krém jako základ

Ani kosmetická péče by neměla být opomíjena, vaše pokožka ji vyloženě potřebuje, protože vstupuje do fáze obnovování a regenerace. Správně zvolený noční krém hydratuje, zvýší tonus pleti a vypne ji, k tomu vyhladí vrásky. Je to věrný kamarád denního krému, vzájemně se potřebují a doplňují.

Každý z nich má totiž specifické složení a účel. Zatímco ten denní účinně hydratuje a chrání před vnějšími vlivy, kterým je vaše pleť vystavena během dne, noční bráška zajišťuje regeneraci a výživu v době spánku.

Pokožka na šichtě

A co přesně se s vaší pokožkou přes noc děje? Cca od devíti hodin večer dochází k produkci růstového hormonu, který napomáhá samoozdravujícím procesům, revitalizaci a hojení. Díky tomu proniknou účinné látky do epidermis a mikrocirkulace v pleti se zrychlí.

Kůže ovšem v rámci toho potřebuje v noci doplnit živiny, které pracují v její prospěch. Ideální je proto aplikovat noční krém tak, aby v časovém rozmezí zhruba od jedenácti do tří ráno mohl nerušeně působit.

Olejová terapie

Upřednostňujete raději „domácí“ noční kosmetiku? Zkuste to s obličejovými oleji, které si namícháte dle potřeby a jen necháte přes noc pracovat. Nanášejte je na řádně umytou a vyčištěnou pleť, samotné oleje potom skladujte v lednici, kde vydrží zhruba dva týdny.

U zralé pokožky: Jako pečující základ použijte 50 ml mandlového oleje, přilijte k němu čajovou lžičku oleje z obilných klíčků a po pěti kapkách levandulového plus heřmánkového oleje.

Jako pečující základ použijte 50 ml mandlového oleje, přilijte k němu čajovou lžičku oleje z obilných klíčků a po pěti kapkách levandulového plus heřmánkového oleje. Na mastnou pleť: K ošetření smíchejte 50 ml aloe vera s 20 ml pomerančové květové vody. Přidejte ve vodní lázni rozpuštěnou lžičku medu a 100 ml oleje z meruňkových pecek. Všechny ingredience spojte na kašičku.

K ošetření smíchejte 50 ml aloe vera s 20 ml pomerančové květové vody. Přidejte ve vodní lázni rozpuštěnou lžičku medu a 100 ml oleje z meruňkových pecek. Všechny ingredience spojte na kašičku. Péče o citlivky: Do 80 ml mandlového oleje vmíchejte 10 kapek neroliového a 20 ml oleje z broskvových pecek, citlivá pleť to zaručeně ocení.

Do 80 ml mandlového oleje vmíchejte 10 kapek neroliového a 20 ml oleje z broskvových pecek, citlivá pleť to zaručeně ocení. Trik pro sušenky: Na noční ošetření suché pokožky spojte 70 ml olivového oleje a 20 ml oleje z hroznových jadérek. Do směsi ještě zakomponujte 10 ml avokádového oleje a pár kapek citronového.

Na noční ošetření suché pokožky spojte 70 ml olivového oleje a 20 ml oleje z hroznových jadérek. Do směsi ještě zakomponujte 10 ml avokádového oleje a pár kapek citronového. Sérum hebkosti: Bohatě na něj postačí lžička aloe vera gelu, pár kapek růžového oleje a trocha arganového. Přísady promíchejte a před spaním je naneste na vyčištěnou pleť.

Radost pro vlasy

Co vlasy, nezapomínáte na ně večer? Aby vám ráno hříva neelektrizovala, zkuste hedvábný nebo saténový povlak na polštář – kadeře tolik netrpí třením a nezacuchávají se. Někdo doporučuje i spací čepice, ale v těch se vám může zbytečně potit hlava.

I řasy chtějí své

Výživu, potřebné vitaminy a rostlinné oleje, zejména ten ricinový, si žádají také řasy. Noc je perfektní na jejich opětovné zotavení i přirozený růst. Když si uděláte večer čas na aplikaci speciálních přípravků, budou během pár týdnů silnější, zdravější a výrazně lesklejší.

Článek vznikl pro časopis Tina.