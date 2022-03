Značka answear.LAB vyzdvihuje ženy, jejich nezávislost a odvahu. V kampaních se zaměřuje na ženy, které mají vůli měnit ženskou roli ve společnosti, jsou plné životních snů, síly a určují si vlastní pravidla hry. Tváří nové kolekce, která se připravovala několik měsíců, „No shame. No Fear.“, je ukrajinská boxerka Sasha Sidorenko. Vzhledem k tragickým a znepokojujícím událostem několika posledních dní se módní e-shop Answear rozhodl výtěžek z prodeje této kolekce věnovat humanitární organizaci Červený kříž. Mimo to ji již daroval první milion korun.

Nová kolekce answear.LAB „No shame. No fear.“ má vícerozměrný aspekt. Sasha Sidorenko, tvář kampaně, je boxerka, mistryně Evropy, 7násobná mistryně Ukrajiny v boxu, vítězka Světového poháru v kickboxu, zakladatelka boxerského klubu a v soukromém životě milující a starostlivá matka. Inspirativní žena se silným duchem a odvahou, která překonala obtíže ve svém životě, čelí jako spousta Ukrajinců nové životní výzvě. V tomto nečekaném příběhu se stává symbolem boje, tvrdohlavosti a vytrvalosti a nejdůležitější NADĚJE.

„Kolekce ,No shame. No fear.’, na které jsme pracovali několik měsíců, získala novou roli s mnohem větším významem, než jsme původně plánovali. V dnešní době žijeme lokálně i globálně a víme, že nejsme bezmocní a můžeme pro Ukrajinu a její obyvatele něco udělat. Takže jediné možné rozhodnutí je věnovat výtěžek z prodeje této kolekce humanitární organizaci Červený kříž, která pomáhá přímo na místě. Ale protože čas je důležitý a potřeby jsou obrovské, Answear nemůže pouze přihlížet a věnoval již na sbírku 50 000 USD (1 100 000 Kč). Jsme si jisti, že s podporou našich zákazníků darujeme mnohem více,“ komentuje současnou situaci country manažerka pro Českou republiku a Slovensko Nicole Groesslová a dodává: „Zároveň dlouhodobě spolupracujeme s Lenkou Klicperovou, která je v současné době na Ukrajině. Až od ní budeme mít více informací, rozhodneme se jak, kde a kdy s našimi produkty vice pomáhat.“

Produkty z kolekce jsou k dostání na www.answear.cz, případně je zákazníci budou moci vidět na influencerech podporující její sdělení, mezi které patří kromě Lenky Klicperové, Lucie Zelinková, Barbora Nesvadbová, Nikol Trojanová, Lucie Janotová a Fabiána Bytyqi.