Oplachování studenou vodou

Chladná voda je pro pokožku těla blahodárným elixírem v mnoha ohledech. Nastartuje cirkulaci krve, rychleji se tak odplaví toxiny, probudí regenerační procesy, kůže získá zdravý růžový nádech, zmizí otoky, redukují se tmavé kruhy pod očima, eliminuje se tvorba černých teček. Kromě toho, pokud se vám oplachování studenou stane pravidelným rituálem, výrazně zpomalíte zub času v podobě vrásek všeho druhu.



Voda je sice pro pleť prospěšná, ale nejdříve každé ráno a večer pokožku důkladně vyčistěte, následně až přistupte k oplachování a masáží pomocí ledových kostek. Čistá voda totiž z pokožky všechny nečistoty neodstraní.

Tip: Chcete znásobit efekt? Pak kromě oplachování mějte každé ráno připravenou v mrazáku kostku ledu, se kterou budete jemnými krouživými pohyby cestovat nejen po tváří, ale i krku a dekoltu. V případě, že pleti chybí vláha, je suchá a vystavená nadměrnému slunění, připravte si ledové kostky připravené z nastrouhané salátové okurky, která má vysoké hydratační schopnosti.



V záplavě květin

Zapomeňte na drahé krémy a séra, ty totiž dříve výsadou každodenní péče vskutku nebyly. Ženy se musely spokojit s dary přírody a ženskými tajemstvími, které se předávaly z generace na generaci.

Nyní je čas levandule, využijte toho. Připravte si nejen květinovou vodu, ale i výtečný sirup či vonný polštářek pro lepší spánek. Příjemné aroma oblíbené bylinky funguje i jako antidepresivum.

Z různých květin a bylinek ženy připravovaly masti, oleje, masky na vlasy a pleťové vody. A právě poslední zmíněný kosmetický počin je skvělým pomocníkem, který pokožce dodá v teplých a slunečných dnech osvěžení, zklidnění pleti po nadměrném slunění a dávku potřebné hydratace. Poslouží nejen coby tonikum, ale usnadní i rozčesávání vlasů, zmírní tvorbu lupů.



Připravit si hydrolát neboli kosmetickou květinovou vodu není nic složitého. Vložte květy či lístky do hrnce, přidejte nejlépe destilovanou vodu v poměru 1:1. Na květ/lístky položte skleněnou misku, která se nebude dotýkat dna. Přiklopte obrácenou pokličkou. Pro proces chlazení nezapomeňte umístit navrch sáček s ledem. Jakmile se led rozpustí, ihned jej nahraďte. Pak už jen stačí pomalu zahřívat, tekutina se nesmí vařit, tím ztratíte veškeré drahocenné složky. Pro získání cca 75 ml bude proces trvat cca dvě hodiny.

Masáž kamínky

Ze světa krásy známe nespočet technik spočívající na principu střídajícího tlaku na těle pomocí různorodých přírodních materiálů. Ač na trhu nalezneme v tomto ohledu nespočet pomocníků, zcela postačí, když najdete jemný oblázek.

Sice by oblázky měly mít vzájemným třením zaoblené hrany, přesto důkladně zkontrolujte, jestli vámi vybraný „kamínek” nemá opravdu žádný ostrý přechod, který by mohl poranit či podráždit pokožku. Následně se nabízí nespočet možností, jak s ním pracovat.



O tom, že kamínky mají v kosmetice hojné zastoupení, svědčí fakt, že na trhu jsou aktuálně velkým hitem masážní válečky a guasha.

Vůbec nejlepší volbou je masáž pomocí oleje či oblíbeného krému. Lehkým tlakem na oblázek/oblázky vytvářejte drobné kroužky do doby, než budete pečující produkt důkladně zapracován do pokožky. Látky tak dostanete i do hlubších vrstev kůže, podpoříte prokrvení, tím pádem i regenerační a anti-aging procesy.



Ze „špajzu”

Jak už bylo zmíněno, základní suroviny bývaly využívány i pro zkrášlující procesy. Vůbec nejznámější jsou zábaly z nastrouhané salátové okurky, masky smíchané z vloček, jablek a mléka, případně obklady z bílků.

Zkrášlující produkty máte doma ve špajzu nebo v lednici.

Vajíčka se též používala hojně na vlasy. Takový žloutek dokáže učiněné zázraky v podobě lesku vlasů, bojuje i proti tvorbě lupů. Stačí jen vetřít žloutek po celé délce vlasů, včetně pokožky hlavy, a nechat dvě hodinky působit. Jen pozor: při smývání používejte spíše chladnější vodu. Pro posílení struktury kštice a lesk se hodí také opláchnutí jablečným octem.



Když slunce ublíží

Určitě znáte rady proti slunečnímu spálení v podobě natření postižených míst bílým jogurtem. Pomůže také tvaroh, případně smetana. Proti nepříjemnému pnutí kůže poslouží heřmánkové obklady, chladnější koupele, odvar ze zeleného čaje, koncentrát octa, oleje z růží a levandule.

Obyčejná salátová okurka je skvělá nejen pro hydrataci, ale také coby „zmizík“ otoků, vypíná pleť, chladí, sjednocuje tón pokožky. A pak, že za pár korun nelze udělat hodně parády...

Tip: Důležité je kůži následně promazávat, zde přijde vhod staré dobré sádlo.