Svět kosmetických ingrediencí je přepestrý a občas obsahuje i velmi zajímavé složky. Některé z nich, používané v sérech, krémech nebo maskách, byste možná hledali spíš v přírodovědném kabinetu. Výrobci dnes využívají třeba látky z rostlin, hub, mořských organismů i živočišných produktů. I ingredience, které se mohou zdát velmi podivné, mají v dobře sestaveném produktu své konkrétní místo a účinky. Až příště vezmete do ruky některý z přípravků a budete číst složení, možná vás překvapí, co všechno se v něm může skrývat.
Sněžná houba
Tremella neboli rosolovka řasotvará je jedlá houba s želatinovitou strukturou, která se využívá v asijské kuchyni a tradiční čínské medicíně. Říká se jí také sněžná houba, stříbrná houba nebo sněhové ucho.
Skvěle váže vodu, proto se v kosmetice používá jako přírodní alternativa kyseliny hyaluronové. A tak ji najdeme hlavně v produktech na hydrataci pokožky. Obsahuje i vitamin D, antioxidanty a minerály. Výsledkem používání produktů s tremellou je vláčnější, hladší a svěžejší pleť.