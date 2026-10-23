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Nebojte se netradičních kosmetických přísad, zkuste hlemýždí sliz či perly

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  4:30
Víte, co mají společného hlemýždi, kaktusy, perly či houby? Možná to, že stojí vedle sebe na poličce ve vaší koupelně. Lépe řečeno, stojí tam přípravky obsahující složky z nich vyrobené. A ne zbytečně, s pletí totiž umí zázraky.
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To, že krém, olej, pleťová maska, sedí všem vaším kamarádkám ještě neznamená...

Svět kosmetických ingrediencí je přepestrý a občas obsahuje i velmi zajímavé složky. Některé z nich, používané v sérech, krémech nebo maskách, byste možná hledali spíš v přírodovědném kabinetu. Výrobci dnes využívají třeba látky z rostlin, hub, mořských organismů i živočišných produktů. I ingredience, které se mohou zdát velmi podivné, mají v dobře sestaveném produktu své konkrétní místo a účinky. Až příště vezmete do ruky některý z přípravků a budete číst složení, možná vás překvapí, co všechno se v něm může skrývat.

Sněžná houba

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Tremella neboli rosolovka řasotvará je jedlá houba s želatinovitou strukturou, která se využívá v asijské kuchyni a tradiční čínské medicíně. Říká se jí také sněžná houba, stříbrná houba nebo sněhové ucho.

Skvěle váže vodu, proto se v kosmetice používá jako přírodní alternativa kyseliny hyaluronové. A tak ji najdeme hlavně v produktech na hydrataci pokožky. Obsahuje i vitamin D, antioxidanty a minerály. Výsledkem používání produktů s tremellou je vláčnější, hladší a svěžejší pleť.



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