Někdy se tomu říká historická nostalgie. Hlavně mladí lidé se ve velkém inspirují minulými módními dekádami, přizpůsobují jim svůj osobní styl a občas se to rozjede v takových rozměrech, že se řada věcí regulérně vrátí. V podstatě na přání.
Oporu mají návraty i ve stylistech a módních návrhářích - jednak proto, že většina věcí tu zkrátka už byla a není pořád co nového vymýšlet, jednak proto, že co je ověřené, prostě funguje.
Taktéž se objevují názory, že jedinou érou, která objevila něco nového a vzrušujícího a nebrala si přitom nic z minulosti, byla šedesátá léta a od těch dob se už jen nachází to pravé v minulosti.
Tak pojďme hledat společně to, co si sice vyslouží nálepku retro, ale zároveň označení aktuální trend!
Vděčné tepláky
Ani tepláky to nikdy nevzdaly a nutno říct, že se jim daří čím dál lépe. Dají se úspěšně kombinovat s elegantními prvky, takže v nich můžete vyrazit v podstatě téměř kamkoliv. Jejich střihem se inspirovala celá řada návrhářů, proto se můžete setkat i s variantami kalhot, které jsou vyrobeny podle teplákového střihu.
Háčkováním vpřed
Paličkování a háčkování bylo kdysi celkem běžné, zhruba na úrovni toho, jak dnes dokážete ovládat mobil, ale postupně se přestěhovalo do škatulky retro. Teď se ovšem hodí stará řemesla znovu oprášit.
A nebudete vytvářet dečky na stůl, nýbrž nezbytné vylepšení oděvu. Krajkové a háčkované límce, vsuvky, aplikace nebo rovnou celé vesty, topy a svetříky zkrátka zase letí. A ne, nebudou to okopírovaná sedmdesátá léta, ale svěží retro trend!
Modré zvonáče
Kdo ještě nevyhodil ze skříně zvonáče (a vejde se do nich), ten je může oprášit a začít používat. Stejně jako v sedmdesátkách a devadesátkách. Tento retro kousek už je zpět delší dobu, ale nehodlá se nechat setřást ani v tomto roce. Připravte si k nim trička na tělo a tenisky, bude to jako zamlada!
Zářivý neon
K návratům se přidají i neonové barvy, další fenomén osmdesátek. V kombinaci se zběsilými střihy bundiček, které teď můžete vidět skoro na každém rohu, budou modely připomínat oblíbené předrevoluční šusťákové outfity.
Lesklá kůže
Vinylové kabáty kdysi proslavila Brigitte Bardot. Bardot Vypadala v nich proklatě sexy – už jen proto, že působila jako výjev z vesmíru aktivně reprezentující heslo šedesátek: „Budoucnost, to jsou plasty!“ Ale nejsou, to už víme, nicméně tato umělá kůže s lesklým efektem návrháře zaujala a ještě nepustila.
Chcete-li opravdu retro outfit, musíte si ke kabátu vzít i lesklé kozačky a šaty, ovšem nezbytné to není, teď stačí legíny, kotníčkové obutí a hotovo.
Tak trochu retro sluneční brýle
Když si dnes pořizujete nové sluneční brýle a začnete vybírat podle tvaru, hned narazíte na pár zásadních retro trendů, které ochotně přikvačily zpět. V padesátých letech se sluneční i dioptrické brýle začaly nápadně prodlužovat - kočičí oči letěly, ale jen do chvíle, než přišly o dekádu později brýle ve tvaru O. Zpopularizovala je především Jacquelline Onassis Kennedy, se kterou jsou spojeny maxi kulaté obroučky. Slunečním brýlím, co nosila, se přezdívalo Jackiina óčka. Zajímavé je, že sluneční brýle z této éry byly sice těžší, ale měly tak pevné obroučky, že vydržely léta. Máte-li je někde v skrytých pokladech či dědictví po babičce, klidně je vytáhněte a připravte na léto.
Článek vznikl pro časopis Tina.