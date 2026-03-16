Krajky, tepláky i retro brýle. Nebojte se toho, co nosily naše babičky

Autor:
To se nosilo za našich babiček, to už přece neletí, pozastavíte se občas nad tím, jak se druzí upravují. No, a vidíte, nosilo a zase nosí, protože některé trendy jsou věčné. Nebo se umí vracet jako bumerang.
Krajková sukně, cena 1199 Kč

Krajková sukně, cena 1199 Kč

Kabát, info o ceně v obchodě
Bunda, cena 399 Kč
Teplákový set, cena 2132 Kč
Kočičí brýle, cena 2489 Kč
11 fotografií

Někdy se tomu říká historická nostalgie. Hlavně mladí lidé se ve velkém inspirují minulými módními dekádami, přizpůsobují jim svůj osobní styl a občas se to rozjede v takových rozměrech, že se řada věcí regulérně vrátí. V podstatě na přání.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Oporu mají návraty i ve stylistech a módních návrhářích - jednak proto, že většina věcí tu zkrátka už byla a není pořád co nového vymýšlet, jednak proto, že co je ověřené, prostě funguje.

Taktéž se objevují názory, že jedinou érou, která objevila něco nového a vzrušujícího a nebrala si přitom nic z minulosti, byla šedesátá léta a od těch dob se už jen nachází to pravé v minulosti.

Tak pojďme hledat společně to, co si sice vyslouží nálepku retro, ale zároveň označení aktuální trend!

Vděčné tepláky

Ani tepláky to nikdy nevzdaly a nutno říct, že se jim daří čím dál lépe. Dají se úspěšně kombinovat s elegantními prvky, takže v nich můžete vyrazit v podstatě téměř kamkoliv. Jejich střihem se inspirovala celá řada návrhářů, proto se můžete setkat i s variantami kalhot, které jsou vyrobeny podle teplákového střihu.

Háčkováním vpřed

Paličkování a háčkování bylo kdysi celkem běžné, zhruba na úrovni toho, jak dnes dokážete ovládat mobil, ale postupně se přestěhovalo do škatulky retro. Teď se ovšem hodí stará řemesla znovu oprášit.

A nebudete vytvářet dečky na stůl, nýbrž nezbytné vylepšení oděvu. Krajkové a háčkované límce, vsuvky, aplikace nebo rovnou celé vesty, topy a svetříky zkrátka zase letí. A ne, nebudou to okopírovaná sedmdesátá léta, ale svěží retro trend!

Modré zvonáče

Kdo ještě nevyhodil ze skříně zvonáče (a vejde se do nich), ten je může oprášit a začít používat. Stejně jako v sedmdesátkách a devadesátkách. Tento retro kousek už je zpět delší dobu, ale nehodlá se nechat setřást ani v tomto roce. Připravte si k nim trička na tělo a tenisky, bude to jako zamlada!

Zářivý neon

K návratům se přidají i neonové barvy, další fenomén osmdesátek. V kombinaci se zběsilými střihy bundiček, které teď můžete vidět skoro na každém rohu, budou modely připomínat oblíbené předrevoluční šusťákové outfity.

Lesklá kůže

Vinylové kabáty kdysi proslavila Brigitte Bardot. Bardot Vypadala v nich proklatě sexy – už jen proto, že působila jako výjev z vesmíru aktivně reprezentující heslo šedesátek: „Budoucnost, to jsou plasty!“ Ale nejsou, to už víme, nicméně tato umělá kůže s lesklým efektem návrháře zaujala a ještě nepustila.

Chcete-li opravdu retro outfit, musíte si ke kabátu vzít i lesklé kozačky a šaty, ovšem nezbytné to není, teď stačí legíny, kotníčkové obutí a hotovo.

Tak trochu retro sluneční brýle

Když si dnes pořizujete nové sluneční brýle a začnete vybírat podle tvaru, hned narazíte na pár zásadních retro trendů, které ochotně přikvačily zpět. V padesátých letech se sluneční i dioptrické brýle začaly nápadně prodlužovat - kočičí oči letěly, ale jen do chvíle, než přišly o dekádu později brýle ve tvaru O. Zpopularizovala je především Jacquelline Onassis Kennedy, se kterou jsou spojeny maxi kulaté obroučky. Slunečním brýlím, co nosila, se přezdívalo Jackiina óčka. Zajímavé je, že sluneční brýle z této éry byly sice těžší, ale měly tak pevné obroučky, že vydržely léta. Máte-li je někde v skrytých pokladech či dědictví po babičce, klidně je vytáhněte a připravte na léto.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

Hvězdy, které sexuální orientaci odhalily později v životě

Slavní, kteří svou sexuální orientaci neodhalili hned na začátku kariéry.

Někdy za pozdější coming out u slavných mohl stud, jindy rodina nebo i přání nebýt ve „škatulce" gayů a leseb. Nakonec však hvězdy uvedly, že přišla po odhalení jejich pravé orientace úleva. A...

Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Pomoc...

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Na vině byla sedavá práce, denně tři hodiny dojíždění autem a nekonečný přísun nezdravých potravin. Manželka a děti chtěly, aby...

Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono...

Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je...

Týdenní horoskop od 16. března: Štír podlehne flirtu, Ryby čeká důležité novoluní

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

16. března 2026

Kalhotky, krajka, nahota i peří. Provokace a odvaha ovládly týdny módy

Týden módy je v každé metropoli velká jízda.

Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi....

16. března 2026

Zdravý jas místo mastného lesku: Jak docílit glow efektu i bez make-upu?

Ve spolupráci
Řada Skin Food pro ucelenou péči, která zanechává pleť viditelně rozzářenou.

Filtry umí vykouzlit dokonalý glow efekt, skutečně svěží vzhled však vzniká u kvalitního ošetření pleti. Čím rozzářit pleť bez nebo s minimem make-upu a v souladu s přírodou?

15. března 2026

Jak jednat s nepříjemnými lidmi? Nastavte hranice, dialog plánujte předem

Ilustrační snímek

V práci, v rodině i na úřadech se občas setkáte s lidmi, kteří jsou protivní, útoční nebo neustále kritizují. Ne vždy se vám podaří jim vyhnout. Proto je potřeba mít plán.

15. března 2026

Neuvěříte, čeho všeho se lidé bojí. Existuje i fobie z knoflíků nebo kachen

Žena s panickou atakou

Strach z pavouků nebo výšek zná téměř každý. Existují ale i mnohem neobvyklejší fobie, které mohou na první pohled působit úsměvně. Pro lidi, kteří jimi trpí, však znamenají skutečný problém. Někteří...

15. března 2026

Škytavka dokáže potrápit. Co pomáhá a kdy jít k lékaři

Ilustrační fotografie

Náhlé škytání dokáže zaskočit každého. Obvykle během pár minut zmizí, někdy ale umí potrápit déle. Co škytavku vyvolává, jaké triky na ni opravdu fungují a kdy je lepší vyhledat lékaře?

14. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 12. týden roku 2026

Co nás čeká v třetím březnovém týdnu podle hvězd? Panny, pokud máte dojem, že s vámi do jara kráčí nějaké resty, věnujte jim tyto dny a nic dalšího nerozjíždějte. Budete na ně mít energii i...

Lásky čas? Sedni pod rozkvetlý strom a otevři bubliny

Komerční sdělení
Lásky čas? Sedni pod rozkvetlý strom a otevři bubliny

První máj je tradičně svátkem lásky, polibků pod třešní a jarních pikniků. Česká značka Bubliny & Croptopy přináší stylový doplněk, který z romantické procházky udělá malý zážitek – designovou...

13. března 2026

Praha rozzářila Electric Dreams: večer plný emocí a inspirace

Praha rozzářila Electric Dreams: večer plný emocí a inspirace.

Pražský Signal Space hostil světovou premiéru projektu Electric Dreams od IQOS. Večer propojil umění, technologie i hudbu a ukázal, že sny mohou získat reálné obrysy – někdy stačí jen odvaha je...

13. března 2026

Když ruka ruku myje. Nejde jen o mýdlo, ale i o následnou péči a hydrataci

Snadná manikúra z domova

Ukažte ruce a hned všichni poznají, kolik je vám let. Ano, právě hřbety rukou prozradí víc, než by člověk chtěl – a tak je fajn je začít rozmazlovat. Poradíme, jak na to.

13. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.