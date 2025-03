Jak nosit pruhy a co tělové legíny? Nedělejte začátečnické chyby

Část 1/3

Zřejmě vytanou na mysli tu a tam každému. Není divu, móda je záludná a leckdy nevyzpytatelná. Navíc bývá nestálá, co platí jeden jek, rok, už nemusí být za pár let vůbec pravda. Je tedy normální ptát se, jak to s některými kousky zařídit, aby vám dobře seděly, ladily a hlavně slušely.

Proto tu máme několik každodenních módních JAK a k nim praktické odpovědi. Jestlipak si mezi nimi najdete i tu svou?

Jak vybrat džíny

Časy, kdy jedinou správnou verzí byly „slimky“, už zmizely v nenávratnu – tím zajímavější jsou teď možnosti, a to i pro plnější tvary. Podmínkou však je, aby měly džíny vyšší pas, který zpevní oblast břicha.

Volte přesně padnoucí velikost a hlavně délku. Pokud vás trápí nohy lehce do „ó“, vyzkoušejte pohodlné barrel jeans.