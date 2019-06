Vyčuhující podprsenka

Carrie Bradshaw, hlavní hrdinka nejlepšího seriálu na světě - Sex ve městě, běžně nosila kreace, ze kterých často koukala podprsenka. Neznamená to ale, že v běžném životě se musí jednat o super trend, kterým se módou posedlé divě vyrovnáte. Je potřeba si uvědomit, kdy přiznaná podprsenka je in, a naopak out. U tílek, šatů s hlubokými průstřihy v podpaží je barevné prádlo moderní. Vybírejte podprsenky se zdobným a silným lemem. Stejně tomu je také u ležérních kousků s hlubokým dekoltem. Zde si bez obav vezměte zdobenou podprsenku, zvláště nápadité jsou efektní pásky na prsou.

Na podprsenku zapomeňte u topů se špagátovými ramínky, stejně tak u oděvů s holými zády. Další velkým přešlapem je, když prádlo vylézá z horní části oděvů. Jedná se nejčastější hřích, protože ženy nosí špatné velikosti podprsenky. Dobře padnoucí model se nesune směrem nahoru, jak můžeme běžně vidět. Zapínací část má být vždy POD lopatkami, ne nad nimi. To si zapamatujte.