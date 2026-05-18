Námořnický styl je jako první ranní vánek na pobřeží – svěží, čistý a přirozeně elegantní.
Základem je hra bílé s modrou a vzdušné materiály, které dodávají outfitům volnost a nenucenost.
Přes den look doplňte espadrilkami nebo teniskami, večer vsaďte na strukturované sako. Nekombinujte ale příliš mnoho motivů najednou, kouzlo tkví v jednoduchosti.
Nemusíte se nutně držet jen neutrálních barev. Máte-li odvahu, klidně look ozvláštněte výraznou oranžovou nebo růžovou.
