Najít vnitřní sílu, když se tělo mění.

„Vždycky jsem byla zvyklá, že moje tělo mi dávalo jasné signály. Měla jsem pravidelný cyklus, a tak jsem přesně věděla, které dny jsem ve své největší síle, kdy mám PMS a je tak lepší klidový režim, kdy mohu být podrážděná nebo kdy si užívám pozornost,“ říká Tereza Hošková. Jenže s nastupující perimenopauzou, která předchází menopauze, a její nástup nemá žádné pevně ohraničené hranice, je klouzavý. „Své tělo už jsem tak nepoznávala, nevěděla jsem, co přijde, a to mě uvádělo do diskomfortu. Začala jsem pociťovat návaly horka, špatně se mi spalo. A vibrovaly se mnou emoce. Rozhodla jsem se, že se opřu o sílu bylin. Začala jsem užívat přírodní doplněk stravy About Yout Menopause od české značky WeCare,“ říká Tereza Hošková.

Síla bylin

About Your Menopause je komplex nejúčinnějších přírodních ingrediencí pro zmírnění nepříjemných projevů menopauzy. Synergické účinky použitých bylin dovedou příznivě působit na fyzický i emocionální nekomfort. Základní účinné látky jsou drmek obecný, ploštičník hroznatý a kořen lékořice, které pomáhají zmírňovat příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, pocení, nespavost a přispívají tak k menopauzálnímu komfortu. Červený jetel je známý pro svůj obsah fytoestrogenů, tedy látek strukturně podobných ženskému hormonu estrogenu. Fytoestrogeny mohou působit na estrogenní receptory v těle a pomáhají tak zmírnit nežádoucí příznaky klimakteria. Pupalka dvouletá kromě toho podporuje správnou činnost kardiovaskulárního systému a podporuje přirozenou obranyschopnost. Třezalka tečkovaná pečuje o duševní zdraví, pozitivní náladu a spánek. Kořen rebarbory je bohatý na vitamín C, a vápník, železo, vláknina a antioxidanty přispívají k normální funkci imunitního systému a příznivě působí na pokožku, vlasy a nehty. Hořčík a vápník jsou v tomto období nezbytní jako prevence vzniku osteoporózy.

„Už po měsíci jsem si všimla prvních pozitivních změn. Zlepšil se mi spánek, nepřekvapovaly mě návaly horka a emoce se také zklidnily,“ vyjmenovává. Tereza Hošková, nyní naplno ponořena do kreativní práce pro svou značku Julie a chodu boutique hotelu V Bezovém Údolí, před lety bývala výživovou poradkyní, a tak se snaží ke svému tělu přistupovat s respektem a vědomě. Zdraví životní styl je dalším dílem do skládačky, která utváří pocit, že je nám dobře ve vlastním těle. A kromě toho funguje i neustálá zvědomování vlastní sebehodnoty.

Cesta k sebehodnotě

Tereza Hošková o své cestě k sebevědomí a jeho proměn v průběhu let otevřeně mluví i na svém Instagramovém účtu @_t_e_r_k_a_, a inspiruje tak i další ženy: „Cítit k sobě lásku, vnímat svou sílu, hodnotu a krásu i s narůstajícím věkem, což mně osobně jde překvapivě mnohem lehčeji. Ani náhodou mě nenapadá, že by má hodnota věkem klesala. Přijmout sama sebe úplně bezpodmínečně je to nejvíc, co pro sebe můžeme udělat. Utápět se v sebelítosti nepomáhá, bát se stáří je přirozené, ale také nepomáhá. Pomáhá se k životu stavit energicky, tvořit, učit se, být zvědavá a hravá! Cítit radost a bezvěkost,“ míní.

Tereza Hošková k přijetí sama sebe potřebuje být kreativní. Dosyta ji naplňuje práce pro vlastní srdeční značku Julie, ve které nabízí především šaty a módu se silně ženským DNA. A když je pro ni kreativní práce pro Julii i péče o rodinu naplňující, je nutné, aby si našla prostor i jen sama pro sebe. „Prostě neškrtat sebe ze seznamu. Já si sebepéči dopřávám při relaxu ve vaně plné vody, když si čtu knihy, nebo když si v klidu vychutnávám svou ranní kávu… I to mi pomáhá cítit se dobře ve své kůži,“ dodává.