Nadčasová móda pro skutečný život. C&A slaví 185 let

Každý kousek se řídí osmi designovými principy, mezi které patří například promyšlené rozestupy mezi liniemi švů, ikonická výšivka nebo materiály vhodné pro snadnou údržbu. Výsledkem je oblečení, které se dobře nosí, jednoduše udržuje a snadno zapadne do stávajícího šatníku. Není navržené jen pro jednu sezonu, ale pro styl, který přetrvává.
Dámská kolekce: základ šatníku, který nezestárne
Dámská část kapsule staví na univerzálnosti a nadčasovém vzhledu. Jednotlivé modely jsou navržené tak, aby se daly vzájemně kombinovat a zároveň přirozeně doplňovaly kousky, které už v šatníku máte. Díky tomu mohou fungovat v různých situacích – od běžného dne přes pracovní povinnosti až po volný čas. Místo rychle se měnících trendů dostává hlavní roli jednoduchý design a variabilita.
Pánská kolekce: jednoduchost a maximální využití
Také pánská část výroční kolekce sází na princip „méně, ale lépe“. Čisté linie, snadná kombinovatelnost a důraz na pohodlí vytvářejí základ pro každodenní šatník, který nevyžaduje složité přemýšlení nad stylingem. Jednotlivé kousky lze nosit samostatně i vrstvit a podle příležitosti jim dodat ležérnější nebo elegantnější charakter.
Dětská kolekce: styl, který počítá s reálným životem
Na stejných principech stojí také dětská část kapsule. U oblečení pro nejmenší je vedle vzhledu zásadní především praktičnost, pohodlí a snadná údržba. Modely jsou proto navržené pro každodenní dětská dobrodružství a zároveň tak, aby se mezi sebou jednoduše kombinovaly. Nadčasový přístup se tak přenáší i do dětského šatníku, kde má funkčnost obzvlášť velký význam.
Jeden princip, tři šatníky
Dámskou, pánskou i dětskou část propojuje stejná myšlenka: oblečení nemusí být záležitostí jediné sezony. Klíčové kousky lze využít při mnoha příležitostech a různě je kombinovat podle vlastního stylu. Výroční kapsule C&A tak připomíná, že jeden dobře navržený a kvalitně zpracovaný kousek může mít pro šatník větší hodnotu než jakýkoliv krátkodobý trend.
Kolekce je dostupná ve vybraných prodejnách C&A a na c-a.com