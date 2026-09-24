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Nadčasová móda pro skutečný život. C&A slaví 185 let

Komerční sdělení   14:00

Made for Real Life. Již 185 let. | foto: Archiv: C&A

Komerční sdělení

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Kapsulová kolekce vytvořená ke 185. výročí značky C&A prostřednictvím 18 pečlivě navržených kousků ukazuje, že kvalitně zpracovaný nadčasový design si svou hodnotu určuje sám – sezónu za sezónou. Výroční kolekce přitom myslí na celou rodinu a zahrnuje dámské, pánské i dětské modely, které spojuje jednoduchost, funkčnost a snadná kombinovatelnost.

Každý kousek se řídí osmi designovými principy, mezi které patří například promyšlené rozestupy mezi liniemi švů, ikonická výšivka nebo materiály vhodné pro snadnou údržbu. Výsledkem je oblečení, které se dobře nosí, jednoduše udržuje a snadno zapadne do stávajícího šatníku. Není navržené jen pro jednu sezonu, ale pro styl, který přetrvává.

Džíny 1 298 Kč; Tričko 350 Kč | foto: Archiv: C&A

Dámská kolekce: základ šatníku, který nezestárne

Dámská část kapsule staví na univerzálnosti a nadčasovém vzhledu. Jednotlivé modely jsou navržené tak, aby se daly vzájemně kombinovat a zároveň přirozeně doplňovaly kousky, které už v šatníku máte. Díky tomu mohou fungovat v různých situacích – od běžného dne přes pracovní povinnosti až po volný čas. Místo rychle se měnících trendů dostává hlavní roli jednoduchý design a variabilita.

Koženkové kalhoty - 498 Kč | foto: Archiv: C&A

Trenčkot - 2 298 Kč | foto: Archiv: C&A

Unisex kabát - 2 298 Kč | foto: Archiv: C&A

Vlněný svetr - 1 798 Kč | foto: Archiv: C&A

Dámská košile - 650 Kč | foto: Archiv: C&A

Dámské džíny - 1 298 Kč | foto: Archiv: C&A

Pánská kolekce: jednoduchost a maximální využití

Také pánská část výroční kolekce sází na princip „méně, ale lépe“. Čisté linie, snadná kombinovatelnost a důraz na pohodlí vytvářejí základ pro každodenní šatník, který nevyžaduje složité přemýšlení nad stylingem. Jednotlivé kousky lze nosit samostatně i vrstvit a podle příležitosti jim dodat ležérnější nebo elegantnější charakter.

Pánská košile - 998 Kč | foto: Archiv: C&A

Pánská mikina - 650 Kč | foto: Archiv: C&A

Pánské sako - 3 298 Kč | foto: Archiv: C&A

Pánský kabát - 1 798 Kč | foto: Archiv: C&A

Pánské kalhoty - 998 Kč | foto: Archiv: C&A

Svetr z merino vlny - 998 Kč | foto: Archiv: C&A

Dětská kolekce: styl, který počítá s reálným životem

Na stejných principech stojí také dětská část kapsule. U oblečení pro nejmenší je vedle vzhledu zásadní především praktičnost, pohodlí a snadná údržba. Modely jsou proto navržené pro každodenní dětská dobrodružství a zároveň tak, aby se mezi sebou jednoduše kombinovaly. Nadčasový přístup se tak přenáší i do dětského šatníku, kde má funkčnost obzvlášť velký význam.

Chlapecká košile - 350 Kč | foto: Archiv: C&A

Dívčí mikina - 398 Kč | foto: Archiv: C&A

Chlapecká košile - 398 Kč | foto: Archiv: C&A

Chlapecké džíny - 498 Kč | foto: Archiv: C&A

Dívčí sukně - 598 Kč | foto: Archiv: C&A

Dívčí bunda - 750 Kč | foto: Archiv: C&A

Jeden princip, tři šatníky

Košile 650 Kč; Džíny 1 298 Kč | foto: Archiv: C&A

Dámskou, pánskou i dětskou část propojuje stejná myšlenka: oblečení nemusí být záležitostí jediné sezony. Klíčové kousky lze využít při mnoha příležitostech a různě je kombinovat podle vlastního stylu. Výroční kapsule C&A tak připomíná, že jeden dobře navržený a kvalitně zpracovaný kousek může mít pro šatník větší hodnotu než jakýkoliv krátkodobý trend.

Kolekce je dostupná ve vybraných prodejnách C&A a na c-a.com

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Nadčasová móda pro skutečný život. C&A slaví 185 let

Komerční sdělení
Made for Real Life. Již 185 let.

Kapsulová kolekce vytvořená ke 185. výročí značky C&A prostřednictvím 18 pečlivě navržených kousků ukazuje, že kvalitně zpracovaný nadčasový design si svou hodnotu určuje sám – sezónu za sezónou....

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