Pomůže voda a luxusní krém. Tyto mýty o vráskách jsou dávno pasé

Nesměj se tolik, budeš mít vějířky kolem očí! Také už jste to někdy slyšeli? Tak se podívejte, jak to vlastně je… tyto mýty o vráskách neplatí, ale stále je hodně slýcháváme.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Laser centrum Anděl

Svět, ten skutečný i virtuální, je studnicí „zaručených“ zpráv, jak pečovat o pleť. Ne všechny se ale zakládají na pravdě a v některých případech platí, že byste rozhodně neměli věřit každé povídačce. Než si doživotně zakážete jakékoliv grimasy a nakoupíte ty nejdražší krémy, které v lékárně najdete, podívejte se, jaké legendy a mýty na poli vrásek kolují.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Lidé s mastnou pletí nemají vrásky

Je sice pravda, že lidé s mastnější pokožkou mají díky mazu, který ji dokáže hydratovat, menší sklon k tvorbě prvních rýh, rozhodně to ale neznamená, že se ve vaší tváři žádné neobjeví.

Například na ty kolem očí nemá maz v kůži žádný vliv – tyto vrásky vznikají bez ohledu na typ pleti.

Máma je neměla, nebudu je mít ani já

Na tomto tvrzení sice trocha pravdy bude, geny totiž hrají určitou roli. O existenci či neexistenci rýh v obličeji rozhoduje například množství melaninu, pigmentu, který dodává pokožce barvu a ovlivňuje, jak vaše kůže reaguje na sluneční záření.

Kromě toho je ale (vele)důležitý i životní styl, který se nedědí. Stres, používaná kosmetika, strava, kouření, alkohol plus celková péče o pokožku mají na vzniku vrásek zásadní podíl.

S rýhami si poradí drahý krém

Kdo to tvrdí? Hlavně výrobci luxusních krémů, často především proto, aby si před potenciálními zákazníky obhájili cenu svých produktů. Do omlazujících krémů ale není potřeba investovat tisíce korun – neznamená to, že budou účinnější.

Důležité je složení přípravku. Než si nějaký koupíte, prostudujte „obsah“. Kvalitní ingredience a výborné účinky na pleť může mít luxusní výrobek z lékárny, ale i obyčejný krém z drogerie. A jaké složky tedy hledat? Například retinol, peptidy, ceramidy, koenzym Q10, vitamin či kyselinu hyaluronovou.

Dostatečný pitný režim vypne pleť

Kéž by to bylo tak jednoduché! Pít každý den dostatek vody je samozřejmě přínosné pro celý váš organismus, tedy i pro pokožku, kterou hydratuje. Rozhodně však zásoba pitné vody nezařídí mladistvé vypnutí pleti a její deficit za hluboké rýhy kolem úst a na čele také nemůže.

Nemrač se, budeš mít vrásčitý obličej

… A se smíchem pro jistotu také opatrně! Toto je častá rada, které byste ale věřit neměli. Samozřejmě, jakékoliv mimické grimasy mají vliv na pevnost obličejových svalů i pokožky, abyste se ale jejímu „opotřebování“ vyhnuli, museli byste přestat i mluvit.

Namísto omezení smíchu se raději soustřeďte na skutečnou prevenci vrásek: na dostatečnou UV ochranu pleti a kvalitní péči.

Co jíst pro krásnou pleť?

  • Správná barva: Oranžová až červená barva ovoce a zeleniny ukazuje na to, že obsahují beta karoten a lykopen. A to jsou významné antioxidanty, které chrání vaši pokožku před podrážděním ze škodlivého UV záření. Najdete je v mrkvi, meruňkách a rajčatech.
  • Důležité vitaminy: Sem patří zejména vitaminy ze skupiny B a dále pak minerály, jako je zinek nebo železo. Pokožku zpevňují a zvyšují její obranyschopnost. Zaměřte se hojně na celozrnné výrobky, droždí a luštěniny.
  • Zdravé tuky: Kvalitní rostlinné oleje a ryby, hlavně ty tučné mořské jako makrela nebo sleď, mají jednoho společného jmenovatele... Obsahují velké množství nenasycených mastných kyselin, které brání vysušování pokožky, a pomáhají tak předcházet předčasné tvorbě vrásek.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.