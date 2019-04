Mýtus: Barvené obočí vypadá nepřirozeně

To rozhodně není pravda! Nejen, že je vhodné obočí barvit, pokud jeho tvar a hustota nejsou ideální, ale současným největším trendem je barvit obočí do barvy vlasů. Je však důležité zvolit správný odstín. Ten by ovšem neměl být více než o jeden tón světlejší nebo tmavší, než je barva vašich vlasů. Pokud máte barvu vlasů hnědou nebo černou, můžete si vystačit s barvami určeným pro domácí barvení řas a obočí. Kosmetiku ale vybírejte opatrně.

„Pokud uvažujete o tom, že přizpůsobíte barvu obočí barvě svých vlasů, vždy je více než nezbytné svěřit se do péče odborníků, kteří jsou vyškoleni k tomu, aby zhodnotili váš styl a vybrali odstín, který vám bude nejvíce vyhovovat. Přesně namíchat barvu pro přirozeně krásný výsledek není totiž zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát,” radí brow stylistka Martina Košťálová ze společnosti RefectoCil.

A co je dnes nejvíc trendy? Takové obočí, které působí přirozeně a věrohodně. Právě proto je velkým trendem barvit si obočí k barvě vlasů, tak aby co nejvíc ladilo – jak barevně, tak teplým či studeným tónem jednotlivých odstínů. Naštěstí už dávno odzvonilo časům, kdy jsme si mohli vybírat jen mezi černou a hnědou barvou na obočí.

Mýtus: Můžete použít obyčejné barvy na vlasy

Pozor, tak to rozhodně ne! Na obočí a řasy by se měla používat pouze na ně speciálně určená barva, která je mnohem šetrnější. Existují i barvy určené speciálně pro citlivé oči.

Mýtus: Trvalá řasy poškozuje

Tady bychom mohli částečně napsat ano – trvalá na řasy, jak ji známe z dřívějších dob, řasám moc neprospívala. Nyní jsou ale na trhu šetrné varianty, které nejenže řasy nepoškodí, ale naopak jim dodají potřebné aktivní látky.

A jak probíhá samotná procedura? Odbornice v kosmetickém salonu přiloží na horní víčko samolepicí natáčku podle délky vašich řas (je důležité zvolit její správnou velikost) a pečlivě na ni řasy zafixuje rovnoměrně směrem nahoru na natáčku. Poté kosmetička nanese trvalou a nechá ji působit patřičnou dobu. Po jejím setření vše neutralizuje dalším přípravkem, ve kterém je kolagen a cystein – právě tyto látky mají zásluhu na tom, že je procedura k řasám maximálně šetrná. Krásně vytvarované a nabarvené řasy vám vydrží až šest týdnů.

Mýtus: Nejdelší řasy jsou umělé

Používání umělých řas dnes pomalu ale jistě vytlačují růstová séra na řasy. Pokud jste dostatečně trpělivé, u kvalitních sér vám řasy i obočí po několika týdnech začnou růst a výsledky jsou skutečně skvělé. Mezi ty s největšími účinky se dnes řadí séra obsahující aktivní látku z trsovníku lékařského. Nejenže krásně prodlouží řasy, ale také se postarají o jejich objem, a obočí zase doplní tam, kde už přestalo růst. Jedinou nevýhodou sér je, že fungují jen tak dlouho, jak je používáte.