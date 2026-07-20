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Modrá a bílá. Toto je dokonalá letní kombinace pro váš šatník

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Bílá a modrá jsou dvě barvy, které v sobě nesou vůni slaného mořského vzduchu, šumění vln a lehkost letních dnů. Připomínají plachty jachet třepotající se ve větru i malebná přímořská letoviska zalitá sluncem.

Zajímá vás, proč modro-bílé proužky patří k letní módě už více než sto let? Původně byly součástí uniforem francouzských námořníků z Bretaně, kde měly praktický význam – pruhované oblečení bylo na moři lépe vidět.

Do běžné módy je na začátku 20. století uvedla Coco Chanel, která se inspirovala stylem lidí z přímořských oblastí. Od té doby se modro-bílé proužky (a vzory) staly jedním z poznávacích znaků letního šatníku.

Přirozeně odkazují na moře, plachtění i atmosféru přímořských letovisek, a proto se s oblibou vracejí každou další sezonu.

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.

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