Zajímá vás, proč modro-bílé proužky patří k letní módě už více než sto let? Původně byly součástí uniforem francouzských námořníků z Bretaně, kde měly praktický význam – pruhované oblečení bylo na moři lépe vidět.
Do běžné módy je na začátku 20. století uvedla Coco Chanel, která se inspirovala stylem lidí z přímořských oblastí. Od té doby se modro-bílé proužky (a vzory) staly jedním z poznávacích znaků letního šatníku.
Přirozeně odkazují na moře, plachtění i atmosféru přímořských letovisek, a proto se s oblibou vracejí každou další sezonu.
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.