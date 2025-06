Je mi trochu trapné ventilovat svůj osobní příběh, ale jsem opravdu bezradný a nevím, co dělat. Jde o mého staršího bratra, který se rozhodl vymazat mě ze svého života, a já vlastně pořádně nevím,...

Barva plná něhy, klidu, rozjímání i touhy nikdy nevyjde z módy. Zahalte se do elegantních tónů moře, nebe a romantických soumraků.

Nevíte, co si dát zdravého ke svačině? Vyzkoušejte pomazánku podle našeho receptu.

Květen je lásky čas. Proč se tedy nepodívat po vhodném partnerovi? Stačí jen otevřít počítač či mobil a vytvořit si profil na některé ze seznamek. Na co byste si měli ale dát pozor?

Hledáte zdravý zdroj bílkovin? Dejte si tvaroh, cottage, skyr nebo jogurt

Mléčné produkty jako jogurt, tvaroh, kefír nebo cottage nejsou jen chutné, jsou také plné bílkovin, které zasytí a dodají tělu to, co potřebuje. Ať už si je dáte k snídani, do pomazánky nebo jen tak...