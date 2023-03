Znáte to, uvidíte v obchodě nějaký módní výstřelek a říkáte si, jaká je to hrůza, to že byste na sebe nikdy nevzala.

A pak bum, za měsíc se v daném kousku proháníte po ulici. Není to divné?

Trochu, ale stává se to. Nicméně, oblečení může být výstřední i neobvyklé, ale nikdy by se nemělo tlouct s dobrým vkusem.

A jak to funguje? To se hned dozvíte!