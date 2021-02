Zimní krásy zvou do přírody, ale na to je potřeba se dobře obléknout. Dávejte přednost funkčnímu oblečení, i když se nechystáte na velké sportovní aktivity. Před chladem, větrem i vlhkem vás funkčnost ochrání i při procházce. A jaké zavazadlo na to nejnutnější? Určitě nic, co byste musela nosit v ruce.