náhledy
Kotníčkové boty nejsou určeny jen pro náctileté, vypadají perfektně i ke kalhotovému kostýmu, jemuž dodají moderní šmrnc, lehkou ležérnost a sebevědomý, současný výraz. Cena 1299 Kč
Autor: Deichmann
Hnědá kabelka se zlatými písmeny na přezce má ideální střední velikost pro každodenní nošení. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Úzce střižený kabát z čisté valchované vlny je obzvláště hřejivý a unosíte ho od podzimu do jara. Cena 2229 Kč
Autor: Bonprix
Vzorovaná šála se bude hodit ke každému kabátu, když bude ladit barvou k obuvi či kabelce. Cena 395 Kč
Autor: Orsay
Koženková bunda do pasu se postará ve vašem šatníku o stylový kontrast a špetku rebelského ducha. Díky hnědé barvě oživí i jednoduchý outfit, aniž by působila přehnaně drsně. Cena 701 Kč
Autor: Orsay
Černý kardigan přidá outfitu svislou zeštíhlující linii a nahradí kabátek či sako. Cena 679 Kč
Autor: Bonprix
Prošívanou bundu noste pod kabátem jako extra vrstvu navíc. Cena 701 Kč
Autor: Orsay
Společenská sezona je v plném proudu, ale originální kalhoty se budou hodit i na jaře a v létě jakbysmet. Cena 849 Kč
Autor: F&F
Dlouhý oversized kabát v neutrální barvě se bude hodit v situacích, kdy chcete být nenápadná a zároveň elegantní. Na plesy, do divadla i jednání na úřadech. Cena 1249 Kč
Autor: Bonprix
Černá průsvitná košile přes rolák či nátělník probudí fantazii. Cena 799 Kč
Autor: F&F
Hnědý rolák z jemné pleteniny vás udrží v teple. Pořiďte si o číslo větší a volnější pro větší pocit pohodlí. Cena 449 Kč
Autor: F&F