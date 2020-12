Rozhodně neposlouchejte „zaručené rady“, že ženy se silnější postavou by se měly halit do volného oblečení tmavých barev. Není to pravda, spíše naopak. V obřích hábitech rozhodně nebudete vypadat štíhlejší.

Je jasné, že si nepořídíte vypasované oblečení, které zdůrazní každý faldík, a zřejmě se vyhnete rovněž blýskavým látkám ve světlých a zářivých barvách, velkým výrazným potiskům anebo příčným pruhům.

Snažte se zdůraznit vše, co je na vaší postavě přitažlivé, nedostatky se pokuste naopak zakrýt. Nemusíte se bát ani barev. Je zřejmé, že tmavší opticky zeštíhlují, ale klidně je kombinujte i s veselejšími tóny na nejméně problematických partiích.

Šikovným pomocníkem při maskování nedostatků postavy je třeba chytré vrstvení jednotlivých kousků oblečení, které rozdílné proporce postavy dokáže vyrovnat. Pokud máte například širší pas a větší bříško, ale nohy máte celkem štíhlé, vyzkoušejte osvědčený tip: oblékněte si užší nebo rovné kalhoty, delší košili a přes ni kratší bundičku čtvercového tvaru.

Dobrým tipem můžou být třeba i tenké rozevláté šálky nebo široké a lehoučké ležérní plédy.

K mohutnějším postavám se hodí také větší kabelky, a pokud se vám líbí například šaty s květinovým potiskem, zvolte si ty s tmavším podkladem a drobnějším vzorkem kytiček. To samé se týká i kostiček.