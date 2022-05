Vraťte se v čase o pár desítek let zpátky a představte si starý dům kdesi v zapomenutém koutu Anglie. Fouká tam vítr, duní moře a v tom nečasu stojí žena. Na sobě má šaty se staromódním květinovým vzorem, které vlají ve větru, k tomu svetr s několika záplatami a na nohou boty, které se pro něžnou dívku až tak nehodí.

No co, je to holka z míst, kde lišky dávají dobrou noc, přesto ale pořád žena. Ta, která chce být krásná, třeba i v saku po babičce nebo vlněném svetru z manželovy skříně. A vidíte, ono jí to opravdu sluší!

Je to nejspíš holka, která miluje „zašlý šik“, jak se někdy stylu anglického venkova říká. Jinak jde o čistou esenci vintage, způsob oblékání, který se zrodil v Anglii zmítané druhou světovou válkou, ošuntělý šmrnc zbavený všech příkras, přesto ale nadčasový a stále oblíbený.

V těžkých dobách ženy snily o chlebu, másle, mléku a pracím prášku. To, co mají na sobě, bylo až na druhé koleji. Ale do něčeho se strojit musely. Pracovaly manuálně, funkčnost stála na prvním místě. Přídělových lístků na šaty však bylo málo, vládní omezení vedla k tomu, že většina látek šla na vojenské vybavení.

Tip pro vás Land Girl, venkovský styl, má mnoho podob, primárně ale víc sluší křehkým ženám. Na jejich těle dokonale vynikne kontrast rustikálních prvků s těmi typicky ženskými.

Vycházelo se tak z toho, co bylo doma – běžně se šilo z bytových textilií, hojně se přešívalo. Frčely dekorativní záplaty i našité límečky, vlněné ponožky se přetvářely na barevné svetry. Po mužích zůstaly klobouky, nevzhledná bagančata a rajtky, stejně tak tvídová saka a kousky z manšestru a kůže. To vše vzaly ženy z nouze za své a mixem zdánlivě různorodých stylů vzniklo něco, o čem dnes návrháři mluví jako o symfonii dokonalosti.

Přitom jde opravdu o pestrou směsici, která zahrnuje zmíněné šaty a sukně kombinované se svetříkem a šátkem na hlavě, stejně tak i pozdější uniformy dělnic v továrnách. Ty běžně nosívaly na práci overaly. Rychle zjistily, že je to praktický oděv, a tak si na noc začaly oblékat přes pyžamo takzvané náletové kombinézy.

Kdo by to byl řekl, že současný hit módních mol vzešel z potřeby rychle utíkat do krytu a nezdržovat se převlékáním…