Téměř po dvaceti letech se 30. dubna vrací do kin pokračování kultovního filmu Ďábel nosí Pradu. Novinka s názvem Ďábel nosí Pradu 2 slibuje nejen návrat oblíbených postav, ale i pořádnou dávku inspirace ze světa módy.
Představte si svět, kde jediný pohled šéfové může znamenat konec kariéry a kde barva svetru vypovídá o vaší inteligenci. Právě takový je svět nejvlivnějšího módního časopisu Runway, do kterého se po dvaceti letech znovu vracíme.
Novinářka Andrea Sachs, kterou ztvárnila Anne Hathaway, do tohoto prostředí v prvním díle vstoupila tak trochu omylem. Neuměla se oblékat, neznala slavné návrháře a okolí jí dávalo jasně najevo, že sem nepatří.
Andy se ale nevzdala bez boje. Prošla výraznou proměnou, našla vlastní styl a naučila se obstát po boku nekompromisní šéfky Runwaye Mirandy Priestly, kterou nezapomenutelně ztvárnila Meryl Streep.
Po letech jsme se konečně dočkali pokračování, ve kterém se znovu setkáváme s hrdinkami ze světa Runwaye. Andrea Sachs už dávno není nejistou asistentkou, ale suverénkou, která si vybudovala vlastní kariéru a jejíž život se ubírá zcela jiným směrem než dřív.
Do jejího života ale znovu vstupuje Miranda Priestly, stále nekompromisní šéfka módního impéria, která čelí novým výzvám v rychle se měnícím mediálním světě. Digitální éra, tlak sociálních sítí i proměna módního průmyslu staví Runway před zásadní rozhodnutí. Pokračování tak slibuje nejen návrat ikonických postav, ale i pohled na to, jak se svět módy i kariérních ambicí proměnil a zda v něm stále platí stejná pravidla jako kdysi.
Pokud už se nemůžete dočkat, jak to bude vypadat v redakci Runwaye a co budou mít na sobě hlavní postavy, podívejte se nyní na dva ikonické outfity.
Pro ženy 40+ není móda jen o vzhledu, ale je i o postoji, sebevědomí a síle, s jakou vstupují do světa kolem sebe. Oblékat se „jako šéfka“ neznamená nutně formální kostýmy nebo drahé značky z pařížských přehlídkových mol, ale schopnost vyjadřovat naši osobnost.
Ve stylu Mirandy Priestly
Je jasné, že Miranda Priestly, ta ledová královna módního světa, si svůj nekompromisní styl nenechá vzít ani v pokračování. Její vkus je prostě absolutní a promyšlený do posledního detailu. Tentokrát sází na dramatický kontrast: dominantní černo-bílou sukni doplňuje strohá černá halenka, čímž vytváří dokonale elegantní siluetu.
Skutečné mistrovství ale spočívá v doplňcích. Výrazné červené lodičky a ladící pásek dodávají outfitu potřebnou vášeň a energii, zatímco jemný zlatý řetízek podtrhuje luxusní dojem. Je to jasný vzkaz: Miranda je zpět a stále vládne pevnou, stylovou rukou.
Ve stylu Andrey Sachs
V pokračování Ďábel nosí Pradu už naivní intelektuálku Andy v jejím legendárním vytahaném bleděmodrém svetru neuvidíme. Její styl se již v prvním díle proměnil k nepoznání a tato proměna jí vydržela i mimo svět módy. A musíme uznat, že v elegantním dámském smokingu, který doplňují klasické perly a stylové sluneční brýle, jí to sekne víc než kdy dřív.
Zajímavé je, že kalhoty a vesta mohou tvořit nečekaně ženský a šik look. Zkuste i vy zařadit do svého šatníku víc prvků inspirovaných pánským stylem, protože výsledek stojí za to!
Perlový náhrdelník, který jemně podtrhne celkový dojem, a stylové sluneční brýle jsou vhodným doplňkem k tomuto looku.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.