Oblékejte se jako šéfka a inspirujte se outfity z filmu Ďábel nosí Pradu

Správně zvolený outfit dodává jistotu při schůzkách, při práci i ve volném čase, ukazuje, že žena má svůj styl pod kontrolou a přitom se cítí pohodlně a elegantně. Jak na to, vám poradí ty nejpovolanější módní ikony z magazínu Runway.

Téměř po dvaceti letech se 30. dubna vrací do kin pokračování kultovního filmu Ďábel nosí Pradu. Novinka s názvem Ďábel nosí Pradu 2 slibuje nejen návrat oblíbených postav, ale i pořádnou dávku inspirace ze světa módy.

Představte si svět, kde jediný pohled šéfové může znamenat konec kariéry a kde barva svetru vypovídá o vaší inteligenci. Právě takový je svět nejvlivnějšího módního časopisu Runway, do kterého se po dvaceti letech znovu vracíme.

Novinářka Andrea Sachs, kterou ztvárnila Anne Hathaway, do tohoto prostředí v prvním díle vstoupila tak trochu omylem. Neuměla se oblékat, neznala slavné návrháře a okolí jí dávalo jasně najevo, že sem nepatří.

Andy se ale nevzdala bez boje. Prošla výraznou proměnou, našla vlastní styl a naučila se obstát po boku nekompromisní šéfky Runwaye Mirandy Priestly, kterou nezapomenutelně ztvárnila Meryl Streep.

Po letech jsme se konečně dočkali pokračování, ve kterém se znovu setkáváme s hrdinkami ze světa Runwaye. Andrea Sachs už dávno není nejistou asistentkou, ale suverénkou, která si vybudovala vlastní kariéru a jejíž život se ubírá zcela jiným směrem než dřív.

Do jejího života ale znovu vstupuje Miranda Priestly, stále nekompromisní šéfka módního impéria, která čelí novým výzvám v rychle se měnícím mediálním světě. Digitální éra, tlak sociálních sítí i proměna módního průmyslu staví Runway před zásadní rozhodnutí. Pokračování tak slibuje nejen návrat ikonických postav, ale i pohled na to, jak se svět módy i kariérních ambicí proměnil a zda v něm stále platí stejná pravidla jako kdysi.

Pokud už se nemůžete dočkat, jak to bude vypadat v redakci Runwaye a co budou mít na sobě hlavní postavy, podívejte se nyní na dva ikonické outfity. A to nejlepší? Tyto kousky si můžete pořídit za outletové ceny v POP Airportu, jen pár minut od Letiště Václava Havla. Pak už stačí jen popcorn a dokonalý filmový zážitek.

Pásek GANT, POP Airport, Vermont
Zlatý řetízek, POP Airport, Penelope Jewelry
Perlový náhrdelník, POP Airport, Penelope Jewelry
Sluneční brýle Bvlgari, POP Airport, Outly
Pro ženy 40+ není móda jen o vzhledu, ale je i o postoji, sebevědomí a síle, s jakou vstupují do světa kolem sebe. Oblékat se „jako šéfka“ neznamená nutně formální kostýmy nebo drahé značky z pařížských přehlídkových mol, ale schopnost vyjadřovat naši osobnost.

Ve stylu Mirandy Priestly

Je jasné, že Miranda Priestly, ta ledová královna módního světa, si svůj nekompromisní styl nenechá vzít ani v pokračování. Její vkus je prostě absolutní a promyšlený do posledního detailu. Tentokrát sází na dramatický kontrast: dominantní černo-bílou sukni doplňuje strohá černá halenka, čímž vytváří dokonale elegantní siluetu.

Skutečné mistrovství ale spočívá v doplňcích. Výrazné červené lodičky a ladící pásek dodávají outfitu potřebnou vášeň a energii, zatímco jemný zlatý řetízek podtrhuje luxusní dojem. Je to jasný vzkaz: Miranda je zpět a stále vládne pevnou, stylovou rukou.

Ve stylu Andrey Sachs

V pokračování Ďábel nosí Pradu už naivní intelektuálku Andy v jejím legendárním vytahaném bleděmodrém svetru neuvidíme. Její styl se již v prvním díle proměnil k nepoznání a tato proměna jí vydržela i mimo svět módy. A musíme uznat, že v elegantním dámském smokingu, který doplňují klasické perly a stylové sluneční brýle, jí to sekne víc než kdy dřív.

Zajímavé je, že kalhoty a vesta mohou tvořit nečekaně ženský a šik look. Zkuste i vy zařadit do svého šatníku víc prvků inspirovaných pánským stylem, protože výsledek stojí za to!

V outletové prodejně Fashion Point pořídíte téměř totožné kousky za přívětivé ceny. Perlový náhrdelník, který jemně podtrhne celkový dojem, seženete v Penelope Jewelry a stylové sluneční brýle Bvlgari si vyzkoušíte v Outly.

Více parády za méně peněz!

  • Kvalita před kvantitou: Investujte do nadčasových kousků, které vydrží víc než jednu sezonu.
  • Hravé detaily: Kabelky, pásky, šperky a sluneční brýle dodají outfitu osobitost.
  • Mix ženského a pánského stylu: Kombinace vestiček, kalhot a sukní působí sofistikovaně, ale moderně.
  • Hravé barvy a kontrasty: Malý akcent, třeba červený pásek nebo lodičky, dokáže outfit pozvednout.
  • Outletové nakupování: Chytrá cesta k luxusním značkám bez nutnosti utrácet celou výplatu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

