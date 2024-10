Zabalte se do příjemných odstínů podzimních dní. Zahřejí tělo i duši

Barvy jako oranžová, červená, žlutá, hnědá a tóny zlaté nebo okrové neodmyslitelně patří k tomuto ročnímu období. Proč?

Mají takové menší superschopnosti, minimálně proto, že vnesou do vašich šatníků onen příjemný dotek tepla a tolik potřebné energie. Pobledlou pokožku rozjasní a těm, co se do nich zahalí, poskytnou jistý drive a elán.

Pokud nevěříte v barevnou psychologii, vyzkoušejte ji na vlastní kůži, funguje to spolehlivě!

Těší se na vás hořčicová, která si výtečně rozumí s vínovou a společně vytvářejí hezký kontrast, nebo osvědčené duo tmavě oranžová a hnědá plus samozřejmě i další barvy ladící s podzimní přírodou!