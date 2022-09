Rychlá móda místo klasických značek

Světově známé značky, mezinárodní řetězce a klasické prodejny začínají čelit stále silnější konkurenci. Mnoho e-shopů s tzv. rychlou módou válcuje ustálené značky, které postupně opouštějí český trh a často mají problémy i v dalších českých zemích.

Německý řetězec Orsay, francouzská společnost Promod nebo třeba obchod s módou Next, opouští český trh, jelikož nezvládají nalákat dostatek zákazníků. Problémy přetrvávající z období pandemie se stále odráží na charakteru a způsobu nakupování a zdá se, že český zákazník postupně přechází na internet, kde má také možnosti využívat bezplatné kupóny z promo-codes a mnohé slevy.

Známá značka Orsay, která v Česku přinášela dámskou módu více než 25 let, ale není jediná, která má nejistou budoucnost a nebo již opustila Českou republiku. Po problémech se z trhu stáhla například značka Camaieu nebo Promod a krizí si prošly i obchody Pietro Filipi.

Dopady pandemie nebo měnící se trendy?

Téměř všechny společnosti uvedly ve stavu současného vývoje, že pandemie změnila nákupní chování zákazníků a to přetrvává i do léta 2022. To je však pouze jedna část problémů, kterým v současnosti čelí mnoho módních společností, jak upozorňují sdružení módního průmyslu.

Devastační dopad pandemie, boom nakupování online, ale také silná konkurence e-shopů nebo obchodů, které se dokázaly lépe adaptovat na nové podmínky trhu. I to jsou důvody, které některé módní značky vedou k odchodu z Česka.

Eshopy disponují mnoha výhodami oproti klasickým kamenným obchodům a v době, kdy Češi hledají a preferují výhodné nabídky, kamenné obchody prostě nemají dostatečné nástroje pro boj s konkurencí.

Jak se změnil módní průmysl

Obchody, které se dnes chtějí prosadit, musí své kolekce uvádět na trh rychleji než dříve. Musí lépe zvládat výdaje a musí se jim podařit přesně vyhovět vkusu spotřebitelů. Podle odhadů odvětví je na trhu o 30 procent více zboží než v minulosti. Ti, kteří neodpovídají vkusu zákazníků, neposkytují slevy, nebo jejichž výrobky jsou příliš zaměnitelné, riskují, že jejich zboží zůstane na pultech. Velkou výzvou je vybudovat značku, která osloví koncového uživatele.

Situace se pro mnoho výrobců, kteří se potýkají s problémy, zhoršuje kvůli strategickým chybám z minulosti. Některé značky zaplatily vysokou daň za neschopnost adaptovat se na moderní postupy prodeje a ti, kteří neaktualizovali své obchodní modely, mají dnes na trhu velké potíže. Současně mnoho výrobců zanedbalo vybudování atraktivního online portfolia a nyní musí v této oblasti dohánět, co se dá.

Značky jako Primark, Zara a Adidas ukazují, že to jde i jinak. V současné době se vezou na vlně úspěchu a přitom uplatňují zcela odlišné strategie. Textilní diskont Primark se staví do pozice cenového lídra v oblasti rychlé módy; Zara boduje nekonečným ohňostrojem stále nových trendů a Adidas buduje vlastní distribuci na internetu tak důsledně jako málokterá jiná značka.

