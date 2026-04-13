Kolik barev má káva? No, hodně! Záleží na tom, jakou si dáte... a hlavně do které se obléknete.
Hnědá barva je totiž neutrální a můžete na ní směle vystavět celý outfit. Zvolíte-li espresso, bude výsledkem hluboký hnědý odstín, skoro černý
Latte vyzní mléčně, jako světlejší hnědá, kapučíno zase spíš béžově. Nebo to zkusíte ve verzi bez mléka a bez kofeinu, až s čokoládovým nádechem?
Volba je na vás, v každém případě káva není jenom hnědá, má desítky variant odstínu a ty se dají využít, protože můžou působit elegantně, šmrncovně i zcela pohodově. Stačí si najít svého kávového favorita a dobře ho nakombinovat.
S bílou a krémovou budou odstíny kávy vyznívat svěže, s černou získají kontrast, s khaki vytvoří zemité duo a s pastelovými tóny překvapí a osvěží. Takže pojďte na kafčo!
Článek vznikl pro časopis Tina.