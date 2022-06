Svetřík, lehký a praktický, z kvalitního materiálu, to je svršek, který by vám v šatníku neměl chybět už jen proto, že ani v létě není pořád 30 stupňů ve stínu. Někdy se jednoduše ochladí a vy potřebujete vytáhnout ze skříně funkční kousek. A pokud bude v souladu s aktuálními trendy, bude to víc než dokonalé. Takže na co a vsadit?

Na jednoduchost a především na kvalitní materiály. Vůbec nejlepší je volit ty, které v zimě zahřejou a v létě ochladí, jako je například lněná příze, bambus nebo kašmír. Počítejte s tím, že budou stát více, ale skvěle poslouží.

I proto je vhodné sáhnout po basic kouscích, béžové, bílé, černé nebo mátově zelené. Prostě po jednobarevném modelu, který se dá snadno kombinovat a vydrží vám celé roky.

Ale aby to nebyla nuda, ke slovu se hlásí ozvěny minulosti, tedy tak trochu psychedelická 60. a 70. léta, a s nimi všechny ty zvláštní geometrické vzory, jež znáte z retro tapet.

Pokud se vám z toho zatočí hlava, uklidnit se můžete květinovými a puntíkovanými kousky. K jednobarevným šatům se budou dobře hodit, jsou nenahraditelným symbolem ženskosti.

Nebo to pořádně roztočte s pruhy! Modrobílý pruhovaný kardigan přináší francouzský šarm a šmrnc, stačí k němu přidat džíny, červené střevíčky nebo rtěnku a budete za hvězdu.