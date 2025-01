Do nového roku v novém. Módě budou vévodit barvy a udržitelnost

Zodpovědný přístup k oblékání je férový k přírodě, takže si udělejte čas a zajděte do second handu nebo se poohlédněte po modelech z upcyklovaných materiálů. Odměňte se a vyberte si také něco pěkného od našich návrhářů, zasloužíte si to!

Zároveň se můžete zkusit i trošku odvázat.

Nejen neutrální tóny a minimalistické styly vládnou módnímu světu, letos opět ožijí barvy, takže jimi směle doplňte šatník. Fialová, královsky modrá nebo červená, oranžová, žlutá i zelená, všechny tyhle živé variace se na vás už těší.

No, a pak je tady další věc – pořiďte si zimní boty, které vás nezklamou. Nadčasové, zdravé, stylové, takové, které ani nemusí být z pravé kůže, a přece je nebudete chtít zouvat, zpříjemní vám život i chůzi a budete z nich mít dobrý pocit. Investujte do sebe tak, aby vám to by přinášelo potěšení i pohodlí.