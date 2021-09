Ženy s nevýrazným pasem by měly sáhnout po rovně střižené tunice, zatímco ty, co chtějí zakrýt větší boky, zase po střihu do áčka. Pozor na délku, ta pod zadeček je lichotivá k silnějším postavám, delší již nikoliv. Chcete-li ukrýt menší ňadra, zkuste tuniku s asymetrickým křížením, volánky, nebo jinými ozdobnými prvky.