Tričko je základ každého šatníku. Frčí bílé, námořnické i s potiskem

Bílé tričko patří k těm must have prvkům šatníku, které by měla vlastnit každá žena, od kolébky už napořád.

Do stejné kategorie spadá i to námořnické pruhované, které se dá nosit prakticky ke všemu.

Momentálně ale zabírají velkou část regálů v obchodech modely s potiskem. Někdo se na ně dívá posměšně, prý jsou jen takovým signálem, že se snažíte zachovat si poslední zbytky mládí.

Ale takhle to fungovat nemusí, stačí zvolit vhodný motiv a vymyslet šikovné kombinace, třeba ty postavené na kontrastech.

Tričko s našitou kapsou tak obléknete spolu s černými kalhoty a lodičkami, jiné s barevným obrázkem si zase vezmete ke kostýmku.