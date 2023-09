Tričko je základ všeho. Neohrnujte nad ním nos, nosí se i do kostýmu

Bavlněná trička jsou už řadu let pevnou součástí dámského šatníku. Prošla si samozřejmě menšími změnami, hlavně co se střihu týče. Kousky s výstřihy až do pasu extrémně na tělo jsou spíš hudbou minulosti, teď nejvíc letí ta až ke krku, která si hrají s rukávy a dělají opravdu pěknou štíhlou siluetu. Záleží ovšem i na materiálu, vyšší gramáž je vždy lepší.

Samostatnou kapitolou jsou modely s obrázky a výšivkami. Proč ne?! Vypadají mladistvě a mají šmrnc, rozhodně se jich nevzdávejte.

Mnoho žen nosí s oblibou tričko také do kostýmu. Je to jednoduché a funkční řešení.

Pamatujte ale, že vybírat jeho barvu podle proužků v kostýmkové látce, aby se zvýraznil odstín, není vždy to pravé. Když vezmete k tmavému kompletu bílé tričko, okamžitě se přitáhne pozornost na něj – to ale nechcete, má být jen nenápadné, nesmí rušit celkový dojem z outfitu. Proto je lepší zkoušet ho sladit spíš s hlavní barvou saka, sukně nebo kalhot.