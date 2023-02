Svátek svatého Valentýna každé ženě každoročně nenápadně připomene, že je už možná taky čas na to, aby si pořídila nové prádélko. Vždyť je únor, slaví se láska, v tom všem se nějaká ta koupě podprsenky nebo kalhotek ztratí!

Jistě, v tom případě to ale pojměte svůdně. Lesku hedvábí a krajek stejně nedokážete odolat, obzvlášť když nyní přicházejí v odstínech rudé, vínové a růžové. Černé korzety a korzetové podprsenky, teď tolik populární, však také nechybí.

Ač to vypadá, že bez vyztužení a kostic horní díl nepořídíte, opak je pravdou. Lehounké braletky a nenápadné, ale pevné sportovní podprsenky se hlásí do služby!

Co se dámských kalhotek týče, stále jsou v kurzu ty s vyšším pasem, bokové takřka vytlačily ze hry. Zajímavá je ale jejich podoba. Kromě nesmrtelné krajky a přírodních materiálů se do hry zapojily vintage vzory, třpytivé ozdoby plus nejrůznější aplikace.

Trendy budou i kalhotky s nohavičkami a brazilky v klasickém černém, bílém či tělovém provedení, stejně tak jako ty v hodně barevné podobě.